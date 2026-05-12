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Yuma Nakayama Announces 'ONE MAN'25 -ReTRY-' Theme Song and New Single Details

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Yuma Nakayama Announces 'ONE MAN'25 -ReTRY-' Theme Song and New Single Details
Theme SongShort Drama App HeloShorts
📆5/12/2026 1:47 AM
📰sakigake
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Yuma Nakayama has announced details of the theme song and new single for their upcoming stage work 'ONE MAN'25 -ReTRY-'. The theme song, ReTRY, is available for niche drama app HeLo as well. The new single, SPARK is accompanied by the song 'Rain after rain'.

2025年に自身初となる"作・演出・出演"のトータルプロデュースを担当した舞台『ONE MAN'25 -ReTRY-』で初披露した、ショートドラマアプリHelo『奥様は将軍夫!? 今日からオフィスが戦場です』の主題歌にもなった、楽曲"ReTRY"(c/w"reach for the light").

そして、2026年1月から行った『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR2026 SPARK』で披露をした新曲"SPARK"(c/w"雨の後には")を発売する。 タワーレコード（オンライン含む）限定特典としてタワーレコード限定アザージャケットカード数量限定配布。 イベント対象店舗予約・購入、イベント開催当日会場にて購入者特典として、タワーレコード限定アザージャケットカードかランダム整理番号付き優先エリア入場券＋特典会参加券（1人1枚まで）のどちらか選ぶことができる。 おひとり様１枚までのお渡しとさせていただきます。

なお、特典会は、中山からのアザージャケットカードお渡しとハイタッチとなる。5月29日（金） 大阪・あべのキューズモール 3Fスカイコートイベント対象店舗：タワーレコード ららぽーと磐田

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Theme Song Short Drama App Helo Shorts Stage Performance Yuma Nakayama

 

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