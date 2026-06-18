Ysbryd Games、BitSummit PUNCHでLOVE ETERNALを展示 パブリッシャーの苦労と課題を語る

Ysbryd GamesがBitSummit PUNCHで新作LOVE ETERNALを発表し、パブリッシャーとしての苦労と課題を明らかにした。開発から配信、プロモーションまで幅広い業務を担い、国際的なビザ調整やイベント戦略も展開。LOVE ETERNALはHaxePunkで開発され、移植に多大な手間を要したが、既に複数プラットフォームに対応。独自性の高いホラーアクションを通じて、Ysbrydはグローバル市場での発展を目指す。

Ysbryd Gamesは5月22日から24日に開催されたBitSummit PUNCHで新作タイトル LOVE ETERNAL を展示し、同社の パブリッシャー としての苦労と課題を語った。

本作はbrlkaが開発したナラティブホラーアクションゲームで、PC（Steam）・Nintendo Switch・PS5・PS4・Xbox Series X|S・Xbox One向けにリリースされたが日本市場では未対応。 日本語版はPLAYISMが展開予定である。 プレイすることで、サイコホラーを基調にした横スクロールプラットフォームアクションが体験でき、主人公マヤが奇妙な世界へ迷い込み、重力反転や即死トラップを駆使しつつ、神の思惑に巻き込まれていく。

Ysbrydのパブリッシャーは、ゲームの販売計画や効果的な市場投入戦略、VTuber連携など多岐にわたるマーケティング活動を担当し、グローバル展開に必要なビザ調整やイベント出展手配なども行っている。 特にLOVE ETERNALはHaxePunkという非主流フレームワークで開発されたため、移植作業で多大な手間がかかったものの、最終的に複数プラットフォームに対応できた。 パブリッシャーとしては、開発者と密に協力しながら、ゲームの魅力を最大限に引き出すためにサウンドデザインやビジュアルイノベーションにも注目した。

開発者側からはゲームのストーリー性とキャラクターデザインが評価され、特に人間の闇を描く作品として高く評価されている。 ビジネス的には、イベント出展時にVTuberとのコラボやマーケティング戦略を練り、プレイヤー層に合わせて最適なプロモーションを行う重要性を語った。 Ysbrydは今後も、世界中のゲーマーに向けて独自性の高いタイトルを届けるべく、様々なチャネルを活用し続ける方針である。 BitSummit PUNCHは、ゲーム業界の最新トレンドや新作ゲームを発表する重要なイベントである。

YsbrydはそこでLOVE ETERNALを多くの来場者に紹介し、ゲームの独特な世界観とゲームプレイを体感してもらった。 愛されるホラーゲームと比べても際立つビジュアルのミニマリズムとプレイヤーが直面する心理的恐怖は、プレイ中に強いインパクトを与える。 愛されるホラーゲームと比べても際立つビジュアルのミニマリズムとプレイヤーが直面する心理的恐怖は、プレイ中に強いインパクトを与える。 Ysbrydは、サウンドデザインやストーリーテリングを通じて、プレイヤーを没入させる手法を採用している。

愛されるホラーゲームと同様に、プレイヤーはマヤと共に不気味な世界を探索し、真相に迫っていく。 パブリッシャーにとってゲームの成功は、開発フェーズだけでなく、事前の市場調査、効果的なプロモーション、そして多様な配信チャネルの活用に依存する。 Ysbrydは、VTuberを通じたプロモーションやイベント出展の際のビザ調整といった行政面での課題も克服し、ゲームをグローバルに広める手間を減らす努力をしている。 彼らは開発者と協力し、ゲームを最終形態へ近づけるための移植作業にも積極的に関与した。

特に評価された点は、サウンドとビジュアルの統一感であり、プレイヤーに深い感情移入を促す効果が高いとされる。 Love ETERNAL を通じて、Ysbrydは今後も独自のサウンドデザインとストーリーテリングをファンに届け続けるとともに、さらに多くの作品を市場へ投入し、ゲーム業界に新たな風を吹き込むことが期待されている





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