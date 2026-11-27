YouTube Ad Punisherは広告表示時にページをリロードして広告をキャンセルする拡張機能であり、検知情報をローカルに保存・エクスポート可能。ブロッカーと異なり通信遮断は行わないが、ページ読み込み負荷が増加する課題がある。

YouTube Ad Punisherを有効にして再生してみると広告が始まった瞬間にリロードされ、広告がキャンセルされました。 YouTube Ad Punisherのアイコンをクリックすると、スキップされた広告履歴が表示されました。

YouTube Ad Punisherは広告を回避するだけでなく、検知した広告の情報を記録する機能も備えています。 広告主や広告の長さ、視聴していた動画のタイトル、広告を検知した日時などが記録され、JSON形式やCSV形式でエクスポートすることも可能。 記録されたデータはローカルに保存され、外部には送信されません。 YouTube Ad Punisherは広告に関連する通信を遮断するわけではないため、広告ブロッカーのようにフィルターリストを管理する必要がありません。

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一方で、YouTubeのページ構造が変更されると広告を検知できなくなる可能性があるほか、広告が表示されるたびにページ全体を読み込み直すため、通信量が増加したり、動画の視聴が一時的に中断されたりするという欠点もあります。 アントン氏は「何百万人ものユーザーがYouTube Ad Punisherを使用すれば、YouTubeのサーバーへのリクエストが増加する一方で広告の表示回数は減少する」と指摘し、YouTube Ad Punisherを「広告に対する消極的な抗議活動」と位置付けています。