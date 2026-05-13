XSR155を旅の相棒に！デザインコンセプトと装備の詳細

エンジンは155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FI仕様で、VVA（可変バルブ）を搭載。低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替えることで、全域にわたって優れたトルク特性と良好な加速感を発揮する。車体にはデルタボックス型フレームを採用。左右ピボットの軸間を221mmとワイドに設定し、縦・横・ねじれ剛性のバランスを確保した。フロントサスペンションはインナーチューブ径37mm・ストローク130mmの倒立式を採用し、ショック吸収性能と接地感を両立している。 フロントブレーキはΦ267mmディスクと2ポットキャリパーの組み合わせで、優れた制動力とコントロール性を実現。車重137kg、シート高810mmのコンパクトな設計により、取り回しのよさと乗降性を確保した。旅の相棒であるXSR155は、シンプルでレトロ感のあるサークルデザインのヘッドライトetc。部のライトやメーター、タンデムハンドル、タイヤなどを追加装備することで、乗りやすい車体を実現している。カラーラインアップは、グリーン（グリーニッシュグレーメタリック2）、シルバー（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）、ブラック（ブラックメタリック12）の3色を設定する。グリーンは日本市場初採用のカラーリングとなる。

エンジンは155ccの水冷・SOHC・4バルブ・FI仕様で、VVA（可変バルブ）を搭載。 低速域と中高速域で吸気バルブの作動特性を切り替えることで、全域にわたって優れたトルク特性と良好な加速感を発揮する。

車体にはデルタボックス型フレームを採用。 左右ピボットの軸間を221mmとワイドに設定し、縦・横・ねじれ剛性のバランスを確保した。 フロントサスペンションはインナーチューブ径37mm・ストローク130mmの倒立式を採用し、ショック吸収性能と接地感を両立している。 フロントブレーキはΦ267mmディスクと2ポットキャリパーの組み合わせで、優れた制動力とコントロール性を実現。

車重137kg、シート高810mmのコンパクトな設計により、取り回しのよさと乗降性を確保した。 旅の相棒であるXSR155は、シンプルでレトロ感のあるサークルデザインのヘッドライトetc。 部のライトやメーター、タンデムハンドル、タイヤなどを追加装備することで、乗りやすい車体を実現している。 カラーラインアップは、グリーン（グリーニッシュグレーメタリック2）、シルバー（ライトブルーイッシュグレーメタリック9）、ブラック（ブラックメタリック12）の3色を設定する。 グリーンは日本市場初採用のカラーリングとなる





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