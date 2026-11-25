Meta QuestやApple Vision Proとは異なり、現実空間を直接見られる光学式シースルーARグラスXREAL AURAの仕様と約1週間の実機レビュー。ソニー製Micro-OLEDやSnapdragon Reality Eliteプラットフォームを搭載し、軽量装着と高精細なAR体験を提供する製品の特徴を解説。

視界を完全に覆う Meta Quest シリーズや Apple Vision Pro などとは異なり、没入感という点では及ばないものの、現実空間を肉眼で直接見られるため、カメラやディスプレーの解像度、映像表示の遅延に左右されないうえ、装着時の負担が小さいというメリットがある。

製品の構造は異なるものの、現実空間にコンピュータグラフィックスを重ね合わせるという基本コンセプトは共通している。 筆者自身は2025年の製品発表時点から本製品に注目しており、ファウンダーエディションを予約購入。11月27日の発売に先駆けて、約1週間にわたり日常的に使用してきた。 そこで今回は、XREAL AURAで具体的にどのような体験が得られるのか、そして実際に使用してよかった点、改善が必要だと感じた点について、実機レビューをお届けしていこう。

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光学式シースルーグラスは、基本構造としては従来のXREALのARグラスとほぼ同じだ。 チップにはX1S空間コプロセッサーを搭載。 ディスプレーには、対角70°の視野角（FOV）を実現した光学系「X Prism」と、ソニー製Micro-OLEDを組み合わせている。 OLEDは片眼あたり1920×1200ドット、最大リフレッシュレート120Hz、最大輝度1050ニト、32PPD、sRGB 100%、ΔE < 3、個別にキャリブレーション済みだ。

中央には写真、動画撮影用のプライバシーLEDインジケーター付き高解像度カメラ、左右には外向きのトラッキングカメラが1基ずつ搭載されている。 前者はGeminiによるリアルタイムの画像認識にも使われ、後者は6DoFの空間アンカーやハンドトラッキングに利用される。 コンピュートパックは、プロセッサーに最大48TOPSのAI処理能力を備えているとされる「Snapdragon Reality Eliteプラットフォーム」を採用。 OSにはAndroid 14ベースのAndroid XRが採用されている。

メモリーとストレージの構成は12GB＋256GB版と16GB＋512GB版の2種類を用意。 ストレージの規格はUFS 4.0だ。 このコンピュートパックには、指紋認証センサー一体型の電源ボタンと音量ボタン、そしてタッチパッドが搭載されている。 また、インターフェースとしては、XREAL AURAグラスを接続するためのグラスポートと、充電や映像入力に利用するための充電/DP入力端子が用意されている（どちらもType-C形状）。

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通信機能としてはWi-Fi 6EとBluetooth 5.3に対応。 Bluetooth経由でキーボード、マウス、ゲームコントローラーなどを接続可能だ。 また、位置情報の取得にはGPS、GLONASS、Galileo、QZSS、BeiDou、Wi-Fiなどを利用できる。

パッケージには、光学式シースルーグラス、コンピュートパック、USB Type-Cケーブル、キャリングケース、ストラップ、クリップ、クリーニングクロス、交換用ノーズパッド、度付きレンズ用フレーム、マニュアル類などが同梱Kindleでの読書はもちろん、ゲームコントローラーを接続して「原神」をプレイすることも可能だ（※鈴木みそ氏「ナナのリテラシー1」より） アプリの起動や終了、検索はもちろん、「画面を整列して」と指示すれば、複数のウインドーを整列させることも可能だ。 音声コマンドは屋外では使いにくいかもしれないが、自宅など声を出せる環境では積極的に活用したい。

というのも標準でインストールされている日本語入力ソフト「Gboard」では、物理キーボード接続時にはCtrl＋U/I/O/Pなどによりひらがな、カタカナ、半角、英字への変換が可能なのだが、WordではCtrl＋Iでは入力モードがイタリックに変わり、Ctrl＋Oではファイルメニューが開いてしまうためだ。 ディスプレーの対角70°という視野角については、狭いと感じる方も多いだろう。 しかし筆者自身は、実際に使ってみたらその狭さはそれほど気にならなかった。 人間の視界に入っている範囲と、実際に集中して見ている範囲は異なる。

周囲に配置したウインドーを顔の向きを変えながら見るという使い方では、絶妙な視野角の設定だと筆者は感じた。 映像の精細さ、発色、明るさについても、ウェブページや映画、コミックなどを見ている限り不満はなかった。 コンピュートパックの発熱についても注意が必要だ。 ズボンのポケットに入れたまま使用していると、温度上昇に関する警告メッセージが表示された。

一方、11月の室内環境ではテーブルや座布団の上に置いて使用している限り、それほど発熱は気にならなかった。 コンピュートパックの通気口を塞がずに使用することが、本製品を使いこなす上では重要だ。 同梱のストラップやクリップも積極的に活用したい。 さて、本製品の大きな強みであると同時に、現時点での弱点でもあるのがAndroid XRだ。

Androidアプリを利用できるメリットは大きいが、すべてが正常に動作するわけではない。 筆者の環境では「Facebook」や「Messenger」を正常に利用できなかった。 一方、「Facebook Lite」は正常に動作している。 Chrome経由でFacebook、Messenger、Netflixなどを利用できるので、代替手段があるケースは多い。

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ちなみに「DMM動画プレイヤー」と「DMMブックス」は動作したが、「DMM VR動画プレイヤー」では動画を再生できなかった。 合同会社DMM.comにおかれましては、早急にご対応いただきたい。 また、音声入力アプリの「Aqua Voice」はインストールできたが、音声入力を開始するための青いボタンが表示されなかった。

「他のアプリの上に重ねて表示できるようにする」を許可しようとしても、「This setting is not currently supported on this device. 」（この設定は現在このデバイスではサポートされていません）と表示され、許可できなかった。 こちらも早急な対応を切実に望んでいる。 Google Playストアを起動すると、それまで表示していたほかのアプリのウインドーが見えなくなってしまう。

終了すれば元のウインドーが再表示される ただし、筆者個人としては決して高いとは思っていない。30万円以上するハイエンドスマホに買い替えるよりも、約20万円でこれまでとは異なる体験を得られるデバイスを購入するほうが魅力的に感じられるからだ。 ここ4～5年、スマホのユーザー体験自体はほとんど変わっていない。 そろそろウェアラブルデバイスによって、情報端末そのものが大きく進化してほしいと筆者は考えている。 なお、XREAL AURAのいちユーザーとして、ふたつの要望がある。

まずGoogleには、Android XRでの動作が保証されていないアプリについても、警告メッセージを表示した上で、ユーザーの自己責任でインストールできる仕組みを用意してほしい。 動作確認されていないだけで、実際には動くアプリもたくさんあるはずだ。 もうひとつはXREALへの要望だ。 グラスとコンピュートパックが分離されているという構造を生かした製品展開をぜひお願いしたい。

技術的に実現可能かどうかはわからないが、ハンドトラッキングの認識範囲を拡大したグラスや、より高性能なプロセッサーを搭載したコンピュートパックを、それぞれ単体で販売してくれたらうれしい。 製品一式を買い替えるのではなく、不満を感じている部分だけを新しい世代にアップグレードできるようにしてほしいのだ。

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