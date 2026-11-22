お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が会長を務める一般社団法人漫才協会から、また一人、市会議員が誕生した。4人目の“組織内議員”だ。 爆笑問題やネプチューンら…

お笑いコンビ、ナイツの塙宣之（48）が会長を務める一般社団法人漫才協会から、また一人、市会議員が誕生した。4人目の“組織内議員”だ。 相方・西尾に続き嵯峨根も初当選！ 異例の「市議コンビ」爆誕 爆笑問題やネプチューンらが腕を競っていたフジテレビの人気番組「タモリのボキャブラ天国」に出演していたお笑いコンビ「X-GUN（バツグン）」の嵯峨根正裕（56）が、今月15日に投開票された京都府舞鶴市議選で初当選したのだ。

定数24人中9位。 上位当選だった。

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「塙会長は選挙に強い」漫才協会が輩出してきた4人の地方議員 「相方の西尾秀隆＝議員名は西尾秀貴＝（56）が昨年7月の三郷市議選で初当選していますから、市議会議員コンビが誕生したわけです。 X-GUNは漫才協会所属の芸人で、同協会からはこれで、4人の市会議員を輩出したことになる。 塙会長は選挙にも強い」と演芸ライターが解説する。 同協会の名誉会長を務める青空好児（85）の漫才の相方で同協会専務理事の青空球児（83）は世田谷区議を6期務めている。

漫才師・母心（ははごころ）の嶋川武秀（48）は高岡市議になった（現在は富山県議会議員に転出）。

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「そして昨年が西尾、今年が嵯峨根と続いているわけです。 嵯峨根の場合、地元で親の介護に取り組む中、市議への立候補を考えたそうです。 同級生や同窓生を総動員して1000票以上獲得できれば当選ラインに確実に届きますからね。 それを西尾の応援もあり、上位当選を果たしたわけです」（前出・演芸ライター） スポーツ紙記者は、少し厳しめに見つつ、次のように解説する。

知名度とトーク力を武器に！ お笑い芸人が地方選を狙う切実な事情 「芸人の生活は不安定だし、それに比べれば選挙はあるとは言え、議会がもめない限り解散することもない地方議員は任期まで安定的な生活を送ることができますからね」 と、まずは生活の安定が、テレビやラジオ番組を降板してまで立候補する必要のない売れ方にとどまっているお笑い芸人には魅力的に映ると指摘する。

「しかも、議員ネタあるあるで、笑いも取れるんです。 母心の嶋川は当選した後、舞台でお辞儀の角度が深くなった、と相方に突っ込まれたり、客に対して『有権者の皆さん！ 』と呼びかけて笑わせていましたね」 応援演説も強みで、 「嵯峨根の場合は、応援演説が西尾でしたが、嶋川の時は、『笑点』のレギュラーメンバーとして全国区の人気を誇っていた六代目の三遊亭円楽さんが応援に入りましたからね。

それは注目を集めますよ」 ちなみに六代目円楽さんのマネジャーを務め、嶋川の妻でもある植野佳奈さん（46）は、円楽さんの死後、夫が県議に転出した地盤を受け継ぐ形で2025年に高岡市議に初出馬、初当選を果たしている。

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「昔は立川談志師匠のようにいきなり国政に挑む芸人もいましたが、最近はいないですね。 地方議員が多い。 関西でも桂文枝師匠の弟子の桂三発さんが市会議員を務めていました。 芸人ですから人前でしゃべるのはお手のものです。

供託金もそれほど高くない。 知名度も無名の新人候補よりはある。 地方議員を狙う芸人は、今後も出そうですよね」（前出・演芸ライター） 当選すれば当然、議員の仕事に集中するため、芸人だった頃のような活動は難しい。 それでも自分も地方議員になれるかもしれない、という皮算用が今後も芸人を引き付け続けるのか。