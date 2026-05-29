Xiaomiが廉価ハイエンド「Xiaomi 17T」シリーズを発表、日本でも6月4日発売

Xiaomiが5月28日にグローバルで廉価ハイエンドモデル「Xiaomi 17T」と「Xiaomi 17T Pro」を発表し、日本でも6月4日から販売を開始する。両機種ともオープンマーケットモデルで、IIJmioやQTmobileなどのMVNOで取り扱われる。

Xiaomi は、5月28日深夜にグローバルで 廉価ハイエンド モデルの「 Xiaomi 17T」と「 Xiaomi 17T Pro」を発表しました。 日本での展開も同時に明らかにされ、6月4日から販売が開始されます。

両機種ともオープンマーケットモデルとして導入され、MVNOではIIJmioやQTmobileでの発売が決定しています。 これまでXiaomiは春にフラグシップモデル、秋冬に廉価モデルというように、価格や機能だけでなく販売時期での住み分けを図ってきました。3月にフラグシップモデルの最上位版「Xiaomi 17 Ultra」を投入したばかりで、そのわずか3カ月後に廉価版を投入するのは異例の早さです。 この背景には、日本市場でのシェア拡大を狙うXiaomiの積極的な戦略があります。

Xiaomi 17Tシリーズは、高い処理能力と優れたバッテリー持続時間、そしてライカと共同開発したカメラ性能を備えながら、フラグシップモデルより手頃な価格に設定されています。 上位モデルのXiaomi 17T Proは、MediaTekのDimensity 9500チップセットを搭載し、フラグシップに迫る処理性能を実現。 バッテリーにはシリコンカーボン技術を採用し、容量は7000mAhと大きく、最上位のXiaomi 17 Ultraをも上回ります。 カメラは超広角、広角、望遠の3眼構成で、望遠カメラは光学5倍に強化されました。

ベースモデルのXiaomi 17Tは、Dimensity 8500-Ultraを搭載し、処理能力やバッテリー容量はやや劣るものの、その分価格を抑えた準ハイエンドモデルです。 日本向けには、上位モデルのXiaomi 17T ProのみFeliCaを搭載し、おサイフケータイに対応しています。 価格は、Xiaomi 17T Proの12GB+256GBモデルが11万9800円、Xiaomi 17Tの同構成が8万9980円です。

部材費や輸送コストの高騰により前世代のXiaomi 15Tシリーズより値上がりしていますが、20万円前後のXiaomi 17 Ultraと比べれば買いやすい設定です。 Xiaomi Japanの安達晃彦氏は、Xiaomi 17T Proの値上げ幅を欧州より抑え、日本では1万円アップにとどめたと説明。 呂暁露社長は、製品だけでなく購入しやすいサービスも強化していると自信を示しています。 今回の早期投入は、スマートフォン市場の競争激化に対応するXiaomiの戦略的な一手と言えるでしょう。

また、日本市場ではキャリア経由ではなくオープンマーケットでの販売を強化しており、MVNOとの連携で価格競争力を高めています。 Xiaomi 17Tシリーズは、ハイエンド性能を求めるが予算を抑えたいユーザーにとって魅力的な選択肢となるでしょう





topitmedia / 🏆 93. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Xiaomi Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro 日本発売 廉価ハイエンド

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「遠くて近い、愛しさを切り撮る。」 76%が諦めていたスマホ撮影を変えるライカ共同開発カメラ搭載の「Xiaomi 17T Series」を発表小米技術日本株式会社のプレスリリース（2026年5月28日 22時00分）「遠くて近い、愛しさを切り撮る。」 76%が諦めていたスマホ撮影を変えるライカ共同開発カメラ搭載の「Xiaomi 17T Series」を発表

Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズ発表！ FeliCa対応のProか、8万円台の無印か？ 違いを解説シャオミはライカカメラ搭載の新スマホ「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」を6月4日に発売します。Proは7000mAh電池、おサイフケータイ、AirDrop連携を備え11万9800円から。17Tは8万9980円からです 。早割や無料タグなど6つの特典も実施されます。

Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズ6月4日発売 17Tも光学5倍カメラ、17T Proは7000mAhバッテリーやFeliCa搭載で11万9800円からXiaomi Japanが、スマートフォンの新モデル「Xiaomi 17T」シリーズを6月4日に発売する。Xiaomi 17Tと17T Proの両機種とも、約5000万画素で光学5倍ズーム対応の望遠カメラを搭載している。高含有率のシリコンカーボン技術を採用することで、サイズを維持しながら6500mAh～7000mAhの大容量バッテリーを搭載した。

Read more »

シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化シャオミ・ジャパンは、ライカと共同開発のカメラを搭載したスマートフォン「Xiaomi 17T Pro...

Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズの価格は「非常に頑張った」 海外より激安 価格変動を抑えられた理由Xiaomi Japanがスマートフォンの新機種「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」を発表した。価格は2025年モデルよりも上がっているものの、Xiaomi 17T Proの最小構成モデルは1万円アップにとどめた。ユーロ価格と比較しても、日本の価格は安くなっている。

Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズ6月4日発売--ライカ望遠、Proは11万9800円からXiaomi Japanは5月28日、スマートフォン「Xiaomi 17Tシリーズ」を発表した。上位の「Xiaomi 17T Pro」と標準モデルの「Xiaomi 17T」の2機種で、6月4日に発売する。予約は同日22時から受け付ける。

Read more »