Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Xiaomiが廉価ハイエンド「Xiaomi 17T」シリーズを発表、日本でも6月4日発売

テクノロジー News

Xiaomiが廉価ハイエンド「Xiaomi 17T」シリーズを発表、日本でも6月4日発売
XiaomiXiaomi 17TXiaomi 17T Pro
📆5/29/2026 11:47 PM
📰topitmedia
56 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 43% · Publisher: 51%

Xiaomiが5月28日にグローバルで廉価ハイエンドモデル「Xiaomi 17T」と「Xiaomi 17T Pro」を発表し、日本でも6月4日から販売を開始する。両機種ともオープンマーケットモデルで、IIJmioやQTmobileなどのMVNOで取り扱われる。

Xiaomi は、5月28日深夜にグローバルで 廉価ハイエンド モデルの「 Xiaomi 17T」と「 Xiaomi 17T Pro」を発表しました。 日本での展開も同時に明らかにされ、6月4日から販売が開始されます。

両機種ともオープンマーケットモデルとして導入され、MVNOではIIJmioやQTmobileでの発売が決定しています。 これまでXiaomiは春にフラグシップモデル、秋冬に廉価モデルというように、価格や機能だけでなく販売時期での住み分けを図ってきました。3月にフラグシップモデルの最上位版「Xiaomi 17 Ultra」を投入したばかりで、そのわずか3カ月後に廉価版を投入するのは異例の早さです。 この背景には、日本市場でのシェア拡大を狙うXiaomiの積極的な戦略があります。

Xiaomi 17Tシリーズは、高い処理能力と優れたバッテリー持続時間、そしてライカと共同開発したカメラ性能を備えながら、フラグシップモデルより手頃な価格に設定されています。 上位モデルのXiaomi 17T Proは、MediaTekのDimensity 9500チップセットを搭載し、フラグシップに迫る処理性能を実現。 バッテリーにはシリコンカーボン技術を採用し、容量は7000mAhと大きく、最上位のXiaomi 17 Ultraをも上回ります。 カメラは超広角、広角、望遠の3眼構成で、望遠カメラは光学5倍に強化されました。

ベースモデルのXiaomi 17Tは、Dimensity 8500-Ultraを搭載し、処理能力やバッテリー容量はやや劣るものの、その分価格を抑えた準ハイエンドモデルです。 日本向けには、上位モデルのXiaomi 17T ProのみFeliCaを搭載し、おサイフケータイに対応しています。 価格は、Xiaomi 17T Proの12GB+256GBモデルが11万9800円、Xiaomi 17Tの同構成が8万9980円です。

部材費や輸送コストの高騰により前世代のXiaomi 15Tシリーズより値上がりしていますが、20万円前後のXiaomi 17 Ultraと比べれば買いやすい設定です。 Xiaomi Japanの安達晃彦氏は、Xiaomi 17T Proの値上げ幅を欧州より抑え、日本では1万円アップにとどめたと説明。 呂暁露社長は、製品だけでなく購入しやすいサービスも強化していると自信を示しています。 今回の早期投入は、スマートフォン市場の競争激化に対応するXiaomiの戦略的な一手と言えるでしょう。

また、日本市場ではキャリア経由ではなくオープンマーケットでの販売を強化しており、MVNOとの連携で価格競争力を高めています。 Xiaomi 17Tシリーズは、ハイエンド性能を求めるが予算を抑えたいユーザーにとって魅力的な選択肢となるでしょう

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

topitmedia /  🏆 93. in JP

Xiaomi Xiaomi 17T Xiaomi 17T Pro 日本発売 廉価ハイエンド

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

「遠くて近い、愛しさを切り撮る。」 76%が諦めていたスマホ撮影を変えるライカ共同開発カメラ搭載の「Xiaomi 17T Series」を発表「遠くて近い、愛しさを切り撮る。」 76%が諦めていたスマホ撮影を変えるライカ共同開発カメラ搭載の「Xiaomi 17T Series」を発表小米技術日本株式会社のプレスリリース（2026年5月28日 22時00分）「遠くて近い、愛しさを切り撮る。」 76%が諦めていたスマホ撮影を変えるライカ共同開発カメラ搭載の「Xiaomi 17T Series」を発表
Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズ発表！ FeliCa対応のProか、8万円台の無印か？ 違いを解説「Xiaomi 17T」シリーズ発表！ FeliCa対応のProか、8万円台の無印か？ 違いを解説シャオミはライカカメラ搭載の新スマホ「Xiaomi 17T Pro」「Xiaomi 17T」を6月4日に発売します。Proは7000mAh電池、おサイフケータイ、AirDrop連携を備え11万9800円から。17Tは8万9980円からです 。早割や無料タグなど6つの特典も実施されます。
Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズ6月4日発売 17Tも光学5倍カメラ、17T Proは7000mAhバッテリーやFeliCa搭載で11万9800円から「Xiaomi 17T」シリーズ6月4日発売 17Tも光学5倍カメラ、17T Proは7000mAhバッテリーやFeliCa搭載で11万9800円からXiaomi Japanが、スマートフォンの新モデル「Xiaomi 17T」シリーズを6月4日に発売する。Xiaomi 17Tと17T Proの両機種とも、約5000万画素で光学5倍ズーム対応の望遠カメラを搭載している。高含有率のシリコンカーボン技術を採用することで、サイズを維持しながら6500mAh～7000mAhの大容量バッテリーを搭載した。
Read more »

シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化シャオミ・ジャパンは、ライカと共同開発のカメラを搭載したスマートフォン「Xiaomi 17T Pro...
Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズの価格は「非常に頑張った」 海外より激安 価格変動を抑えられた理由「Xiaomi 17T」シリーズの価格は「非常に頑張った」 海外より激安 価格変動を抑えられた理由Xiaomi Japanがスマートフォンの新機種「Xiaomi 17T Pro」と「Xiaomi 17T」を発表した。価格は2025年モデルよりも上がっているものの、Xiaomi 17T Proの最小構成モデルは1万円アップにとどめた。ユーロ価格と比較しても、日本の価格は安くなっている。
Read more »

「Xiaomi 17T」シリーズ6月4日発売--ライカ望遠、Proは11万9800円から「Xiaomi 17T」シリーズ6月4日発売--ライカ望遠、Proは11万9800円からXiaomi Japanは5月28日、スマートフォン「Xiaomi 17Tシリーズ」を発表した。上位の「Xiaomi 17T Pro」と標準モデルの「Xiaomi 17T」の2機種で、6月4日に発売する。予約は同日22時から受け付ける。
Read more »



Render Time: 2026-05-30 02:47:31