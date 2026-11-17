Xiaomi Japanはイヤーカフ型イヤフォン「Xiaomi Clip」を11月27日に発売。ハイレゾ対応、IP57防塵防水、長時間バッテリーを実現。早割キャンペーンも実施。

Xiaomi Japan 株式会社は、業界初の イヤーカフ型 デザインを採用した ワイヤレスイヤフォン 「 Xiaomi Clip 」を11月27日に正式に発売すると発表した。この新製品は、従来の耳塞型や耳掛け型とは一線を画すファッション性と機能性を兼ね備えたモデルとして市場参入を狙う。

市場想定価格は1万9800円（税込）に設定されている。先行キャンペーンとして、11月27日から12月7日までの期間限定で1万7800円という早割価格での販売を実施する。購入方法は、Xiaomi公式サイトで11月17日から先行注文を受け付け、確認次第11月27日以降に順次発送が行われる。

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軽量設計と堅牢な耐性を兼ね備えた構造

Xiaomi Clipの最大の特徴は、片耳あたりの重量が約5.5gという極めて軽量な点にある。ティアドロップ型と呼ばれる流線形のボディーと、形状記憶チタンワイヤーを採用することで、長時間装着しても疲れることなく安定したフィット感を実現している。これは耳孔に詰め込むタイプとは異なる圧力分散による快適性の向上が期待できる設計である。

デザイン面でも洗練された美学が追求されており、部分的に透明な球状のスピーカーユニットやメタリックなディテールが採用されている。カラーバリエーションは、高級感のあるサンドゴールドとパールホワイト、そして実用性を重視したグラファイトブラックとフロストパープルの4種類が用意されている。機能面では、イヤフォン本体がIP57という高い等級の防塵・防水性能を備えており、雨の日や激しい運動時でも安心して使用できる耐久性が確保されている。

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ハイレゾ音質と高度なノイズ低減技術の搭載

音響性能においても、0.6mmの大振幅を持つ11mmの大型ドライバーを搭載し、20Hzから48kHzという広帯域の再生に対応している。さらに、ハイレゾオーディオコーデックのLHDC 5.0をサポートすることで、ボーカルや楽器の分離感を高め、高音質なサウンド体験を提供する。これは従来のBluetoothイヤフォンでは得難いディテールの再現性を可能にする技術である。

通話品質においても優れており、3つのマイクに加えて骨伝導式の音声ピックアップユニットを組み合わせた4マイクシステムを採用している。これにAIによるノイズ低減技術を融合させることで、騒がしい環境や風切り音の影響を受けにくいクリアな通話品質を実現している。また、指向性サウンドデザインを採用することで、周囲への音漏れを効果的に抑制し、プライバシー保護にも配慮している。

バッテリー駆動性能と接続規格の最新化

バッテリー寿命も長く、イヤフォン単体で最大11時間の再生が可能だ。充電ケースを併用することで最大44時間という長時間の駆動時間を確保している。緊急時に対応できるよう、10分間の急速充電で最大4時間の再生が可能という実用性の高さも特徴である。これは出張先や旅行先でも充電器を持ち歩かなくても安心できる性能レベルである。

ワイヤレス接続には最新のBluetooth 5.4規格に対応し、障害物のない環境で最大10mの通信範囲を確保している。接続の安定性と遅延の低さが期待でき、スマートフォンやPCなどとのペアリングもスムーズに行える。これにより、高品質な音楽視聴やビデオ通話など、多様なユースケースでユーザーの満足度を高めることができると見込まれる。