Xiaomi 18 Pro Maxは23万9800円から、Xiaomi 18 Proは20万9800円からの2モデル展開です。背面サブディスプレイでGen AIアプリ作成やGoogle マップ連携を手軽に使えるほか、Spotifyなどの音楽操作も伏せたまま行える点が特徴です。日本国内の主要通信キャリアや家電量販店などで取り扱われます。

Xiaomi Japan は、上位モデルの「 Xiaomi 18 Pro Max 」と標準モデルの「Xiaomi 18 Pro」の2モデルを展開している。 Xiaomi 18 Pro Max は12GB／256GBが23万9800円、12GB／512GBが25万9800円で、Xiaomi 18 Proは12GB／256GBが20万9800円、12GB／512GBが22万9800円となっている。

販売チャネルは主要通信キャリアやMVNO、主要家電量販店、直営店のXiaomi Store各店、公式オンラインストアなどだ。両モデルは単画面仕様でありながら、背面に多機能サブディスプレイを搭載したフォームファクターが最大の特徴となっている。

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上位モデルと標準モデルの仕様の違い

Xiaomi 18 Pro Maxは、Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6を搭載する上位モデルだ。メインカメラには、明暗差の激しい環境で広いダイナミックレンジを発揮するLOFIC技術を導入したLight Fusion 960Lセンサーを採用している。

バッテリーは7050mAhの大容量で、100W急速充電に対応する。モバイルFeliCaにも対応し、約6.9型の画面を備えるほか、3D IceLoop冷却システム構造を取り入れている。

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一方のXiaomi 18 Proは、Snapdragon 8 Elite Gen 6とLight Fusion 960センサーを搭載する。6000mAhのバッテリーと90W急速充電を備え、約6.4型の持ちやすい本体サイズを実現した。モバイルFeliCaには非対応とすることで、コストパフォーマンスを高めている。

両モデルに共通するのは、ライカと共同開発したトリプルカメラ、2ナノメートルプロセスのプロセッサ、4000ニトのピーク輝度を誇るM11パネル、のぞき見防止機能、IP68の防塵・防水性能、そしてApple製品と連携するQuick Share機能である。

背面サブディスプレイとGen AIアプリ作成の使い勝手

背面サブディスプレイは、本体を裏返した際にリアカメラの横に高解像度の有機EL画面が現れる仕組みだ。設定画面の背面ディスプレイ項目から表示内容を直感的にカスタマイズでき、画面ロック時の通知確認だけでなく、時刻や日付、卓上カレンダー、壁紙を常時表示させることもできる。

最大の目玉は、生成AIを活用したGen AIアプリ作成機能だ。日本語のプロンプトを入力するだけで、背面画面で動作するオリジナルアプリを即座に構築できる。実際に「25分作業と5分休憩を繰り返すタイマー」と入力すると、ポモドーロテクニックに適したタイマーが数秒で生成された。

デスクワーク中にスマホを伏せて置くと、メイン画面のSNS通知に気を取られず、背面のタイマーだけで作業リズムを保てる。通知の誘惑を遮断して集中力を高められるため、仕事の生産性向上につながるという点が実用面での強みだ。鍵盤をたたいて演奏できるピアノアプリやミニゲームも手軽に作成できる。

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Xiaomi Japanのシニア・マーケティングマネージャーである片山将氏は、プロンプト入力時に文章が自動的にブラッシュアップされ、アプリ化される点を説明した。組み合わせ次第で多様な使い方ができることが、この機能の一番の売りだと述べている。

外部アプリ連携とGemini Liveによる今後の展開

背面ディスプレイの真価は、サードパーティーアプリとの連携によって日常のさまざまな場面で発揮される。SpotifyやYouTube Musicのプレーヤーを背面画面に表示でき、スマホを伏せたまま楽曲のスキップや音量調整を行える。混雑した電車内や作業中でも、メイン画面を点灯させずに手元で操作できる。

Google マップとの連携では、ナビゲーション開始後にスマホを手に持って背面画面を見ると、進行方向の矢印や距離がシンプルに表示される。歩行中に大きなメイン画面を見続ける必要がなく、周囲の安全を確保しながら目的地へ向かえる点が実用的だ。初めて訪れる街の散策でも、裏返した状態で確認するだけで迷わず歩けるという。

さらにGemini Liveを呼び出すと、リアルタイムの音声対話やカメラ映像の共有を背面から実行できる。音声AIアシスタントと会話しながら、アウトカメラで目の前の物を見せて質問するといった使い方が可能になる。

片山氏は、画面を伏せたまま通知を受けるだけでなく、カスタマイズを重ねて用途に応じた楽しみ方ができる点が特徴だと説明した。今後はサードパーティーアプリの対応をさらに増やしていく方針を示している。