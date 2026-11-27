WarframeにTau星系とフォルナックスが追加。新フレームBryskoや新ゲームモード、センティエント環状都市の体験について詳解。

ゲーム『 Warframe 』において、 Tau星系 を構成する2つの主要地域「 ペリタ 」と「 Fornax （フォルナックス）」が正式に追加されました。これに伴い、約2時間にわたるクエストラインやシンジケートシステム、音楽コンテントが実装され、プレイヤーはナビゲーションメニューからOrigin太陽系と Tau星系 を自由に切り替えてプレイすることが可能になります。

Tau星系の現状とペリタの生態系探索

現在公開されているTau星系の内容は、あくまで「序章」の位置づけであり、今後のアップデートを通じてコンテンツが継続的に追加されていく見込みです。ペリタでは砂嵐などの過酷な環境要素が導入されており、プレイヤーはテラフォーミング後の生態系や社会構造、部族的な退行様相を体験を通じて知ることになります。

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ペリタには合計6つのゲームモードが用意されており、環境リスクを伴う耐久ミッションや、幼虫や昆虫を探し出す探索モードなどが含まれています。これらのデザインは、映画『マッドマックス』から強いインスピレーションを得ていることが明確に示されており、荒廃した砂漠地帯の雰囲気やサバイバル要素がゲームプレイに反映されています。

Fornaxの独特なハブ構造と新フレームBrysko

Fornaxはセンティエントによって建造された環状都市であり、従来の『Warframe』とは一線を画す独自の体験を提供します。これまで定着していた拠点となる町と特定のエリアを行き来する形式ではなく、Lastbloom Lounge、Manifold 90-BF、Elder Rustgardenの3つのハブに独立したミッションが配置されています。

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これらの各ハブは気軽に立ち寄ってプレイできるよう設計されており、3拠点間でシンジケートの進行状況が共有されます。シンジケートのランクを3に達すると、Lastbloom Loungeで発生した事件の手掛かりを追う探偵サイドクエストを開始できるようになります。また、新フレーム「Brysko」もTau星系のテーマに合わせて実装されました。

新ミッションシステムと敵対勢力の変化

Bryskoに関連する強盗、ギャンブル、犯罪といったテーマは、従来の「潜入」ミッションに新たなテイストを加えています。Tau星系には「鋼の道のり」というイベントラインが存在し、スティール・エッセンスが共通の報酬として入手可能になります。敵対勢力も変化しており、Stalkerに従う「アコライト」に代わって、Tauでは犯罪組織の5人兄弟がプレイヤーを追跡します。

この5人兄弟にはそれぞれ独自の個性が設定されており、カジノ内でも彼らと遭遇する可能性があります。ゲーム内で実際にどのようなキャラクターとして描かれるのかは、プレイを通じて明らかになる部分が多いです。さらに、Prime Accessの追加コンテンツとして、トレイラーではStyanaxが登場し、1対1の激しいバトルが繰り広げられていました。

将来のコンテンツ展開とHeirloomシリーズ

開発チームは今後の計画について言及しており、前回の「Devstream 198」で2027年にリリース予定のHeirloomシリーズとして「Nezha Heirloom」が発表されていました。今回のアップデートでは、その後の展開や新フレームの活用方法などがさらに詳らかになることが期待されています。プレイヤーは新しい星系の冒険を通じて、Warframeの世界観をさらに深く掘り下げることができます。