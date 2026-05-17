WWE所属の日本人選手、イヨ・スカイとNARAKUが結婚を発表

WWE所属の日本人選手、イヨ・スカイとNARAKUが、結婚を発表した。日本人史上初の夫婦でWWE所属選手となった2人は、都内で会見を行い、幸せいっぱいの笑顔で喜びを語った。

結婚を発表した WWE 所属の イヨ・スカイ （左）と NARAKU （旧EVIL） 世界最大の プロレス 団体・ WWE で活躍する日本人選手の イヨ・スカイ と、先月から WWE に参戦している NARAKU （元新日本 プロレス のEVIL）が、結婚を発表した。

日本人史上初の夫婦でWWE所属選手となった2人は、先日都内で会見を行い、幸せいっぱいの笑顔で喜びを語った。 WWE所属では先輩となるイヨは「異国の地で世界を相手に最前線に立ち続けるのは本当に本当に過酷。 そんな生活を夫婦で助け合える環境になったことをすごくうれしく思います。 お互いに支え合いながら、でも油断せずにお互いにしっかり高め合いながら、今後も引き続き頑張っていきたい」とあいさつ。

婚姻届は以前に提出しており「お互いに立つステージが違って、レスラーとして独立していたのでプライベートな部分はあえて出さなかったのですが、今はWWE所属の“同僚”になったので、これを機会に夫婦になったということを知っていただきたい」と、NARAKUがWWE所属になったタイミングで公表した。 WWEの先輩である中邑真輔には結婚した時期に報告しており「私も夫もお世話になっているので、すごく喜んでいただきました」（イヨ）。

結婚を意識した瞬間については、イヨは「彼の前では戦闘モードじゃない、“素”以上のリラックスした自分を見せられると思って、この人しかいないという感じがした」と明かすと、NARAKUは「味方にしておいて損はないかな」とニヤリとした。 結婚会見でも言葉少ななNARAKUだったが、好きな手料理を聞かれると「スープです」と照れながら回答。 すぐにイヨが「新鮮な野菜と新鮮な肉片をいっぱい入れます」と補足するなど、夫婦としてのチームワークを披露した





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