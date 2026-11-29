世界最大プロレス団体WWEのスーパーレジェンド、レ・ミステリオ（51）が28日、サバイバーシリーズ大会後に来年6月12日付けで現役を引退すると表明した。引退試合はメキシコシティのアステカ・スタジアムで行われる。95年からWWEで活躍し、2度の世界ヘビー級王座獲得など大活躍を魅せたレジェンドの最後の舞台に注目が集まっている。

世界最大 プロレス 団体「 WWE 」のスーパースターであるレイ・ミステリオ（51）が28日（日本時間29日）にテキサス州ヒューストンで開催された「 サバイバーシリーズ ：ウォーゲームズ」の大会後に来年現役引退することを電撃発表した。

大会後の「ポストショー」に出演すると「2027年は特別な年になるだろう」と口にした上で、「来年6月12日、メキシコシティへ行く。 そこが自分のラストマッチ」と引退を電撃表明。 引退試合の場所はメキシコシティ・バノルテ・スタジアム（エスタディオ・アステカ）となる 89年にプロレスデビューしたミステリオ。 メキシコのAAAや米国のECW、WCWなどを経て、2002年からWWEに参戦。

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小柄ながら華麗な空中殺法と必殺技「619」を武器に世界中のファンを魅了。06年にはロイヤルランブルを制覇し、WWE王座を1度、世界ヘビー級王座を2度獲得した。 日本にもゆかりが深く、95年12月に両国国技館で開催されたWAR主催の「スーパーJカップ」で初来日。 WWEの日本公演にも度々参戦した。16年のAAA日本公演では曙、丸藤正道とタッグを結成。18年には新日本プロレスの大阪城ホール大会や日本武道館大会にも参戦した。23年にはWWE殿堂入りを果たし、息子のドミニク・ミステリオもWWEで活躍している。