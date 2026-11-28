11月7日にサウジアラビアで開催されたイベントで重傷を負い手術を受けたWWEのジャーメイン・リード氏が、合併症により亡くなった。声明では家族思いの人柄が称賛され、オカダ・カズチカとの勝利やG1クライマックス出場など日本での活躍も記憶に残る。

11月7日、サウジアラビア・リヤドで行われたクラウン・ジュエル大会で重傷を負い、手術を受けて療養中だったが、合併症により亡くなったという。 米メディアによると肋骨（ろっこつ）骨折と肺穿孔を負っていたと報じられている。

大けがを負ったことは発表されておらず、リードさんは治療のため、大会後、ドクター医とWWE幹部ととともにリヤドに残留。18日頃にはサウジアラビアから帰国していたという。 回復傾向にあったとも言われていたそうだ。 WWEは「ジャーメイン（リード）さんはWWEにおいて並外れた存在感を放っていたが、それ以上に素晴らしい人柄で、家族思いの良き夫であり、愛されるメンバーだった。 妊娠中の妻ペイジさん、娘さんをはじめ、ご家族全員、そして友人、メンバー、ファンのみなさまに心よりおくやみ申し上げます」と声明を発表した。

Advertisement

オーストラリア出身のリードさんは07年3月のプロデビュー。13年2月、ノアで初来日。21年11月には新日本の米国大会に参戦し。22年夏には真夏の祭典G1クライマックスに出場。 オカダ・カズチカにも勝利するなど大きなインパクトを残した。19年～21年までWWEに在籍し、22年11月から本格的に復帰。 WWEではNXT北米王座を獲得。24年にはアンドレ・ザ・ジャイアント・メモリアル・バトルロイヤルで優勝していた。