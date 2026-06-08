WWDC26: Apple IntelligenceとSiri AIの新機能

WWDC26の基調講演で発表されたApple IntelligenceとSiri AIの新機能について紹介します。写真の処理、ウェブブラウザのSafari、画像生成機能「Image Playground」、AIエージェント的な機能など、幅広い機能が実現されたとされる。

WWDC26 の基調講演では、 Apple Intelligence についてアーキテクチャ面をまず紹介した。 ベースとなるモデル部分について、アップルのモデルとグーグルのGeminiモデルを統合することで次世代に進化。

パワフルなクラウド上のモデルとオンデバイスのモデルとの組み合わせで、システム全体でより幅広い機能を実現したとされる。 具体的には、写真の処理。 背景に写った余計な物体を指で選択して消したり、撮影範囲を拡張して足らない部分をAIで生成するといった最新Androidスマホではおなじみの機能はもちろん、写真の構図を変更するといった高度な機能が利用できる。

またウェブブラウザのSafariについては、大量に開いてしまったタブを、たとえば週末の旅行に関連するサイトなど同じトピックで自動で整理したり、ECサイトで購入を予定している製品について、再入荷や値下がりなどのウェブサイトの変化を自動でモニタリングして通知で教えてくれるといったことが可能になる。 画像生成機能である「Image Playground」については、大幅に性能が向上。 対象物を囲むだけでその部分だけを移動したり、変更したりといった操作が可能。

作成する画像はサイズや縦横比の指定も簡単なので、そのままiPhoneの背景画像として利用できる。 AIエージェント的な機能では、電話アプリで航空会社にフライトの予約について通話している最中に、自動で予約コードを表示したり、メッセージアプリでの他のユーザーと「●●の写真が欲しい」といった会話が出てきたときにライブラリの中の写真を見つけることへの手助けしてくれる。 主な機能一覧。 Apple Intelligenceをベースにした「Siri AI」もある





asciijpeditors / 🏆 98. in JP We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WWDC26 Apple Intelligence Siri AI 写真の処理 ウェブブラウザのsafari 画像生成機能

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Appleの「WWDC26」が9日2時に開幕、最新ソフトウェアに注目Appleの開発者向け年次イベント「WWDC26」が、日本時間の6月9日2時から開始する。会期は6月...

Read more »

Apple Intelligenceの進化：OS全体に統合されたAI機能Appleが自社OSに統合したAI機能群「Apple Intelligence」は、Siriの大幅な改良、メッセージやメールでのスマート要約、写真編集のAI化など、ユーザー体験を根本から変える。プライバシーを重視しつつ、外部AIモデルとの連携も可能に。

Read more »

Metaのスマートグラス、顔認識で身元を特定可能に？アプリ内にコード発見Metaのスマートグラスで使われるソフトウェアに、顔認識コードが組み込まれていることが、Wiredの調査で分かった。電子フロンティア財団（EFF）のThreat Labもこの内容を確認した。この機能は一般消費者向けには有効にされていないが、スマートフォンアプリ「Meta AI」内に存在している。

Read more »

建設用地と電力求め、海にデータセンター 横浜港で課題解決の実験｜Infoseekニュース生成人工知能（AI）やクラウドサービスの普及で需要が高まるデータセンターを海上に設置し、太陽光で全電力をまかなう実

Read more »

Apple、年次開発者会議で新型AIアシスタント「Siri AI」を発表Appleは6月8日、年次開発者会議「WWDC26」の基調講演で、AIアシスタント「Siri AI」を発表した。Siri AIは、同社のAI基盤「Apple Intelligence」を融合したもので、会話能力が向上し、iPhoneやMacのデータからWebに至るまで幅広い情報にアクセスできるようになった。

Read more »

iOS 27の新機能：Liquid Glassの改善、パフォーマンス向上、Apple IntelligenceとSiri AIの強化、そして子育て世帯向けの保護機能が充実Appleは次期メジャーアップデートiOS 27において、ユーザー体験の向上に注力している。UIデザイン「Liquid Glass」の洗練、アプリ起動や写真ライブラリの読み込み、AirDropの転送速度など具体的なパフォーマンス指標での高速化を実現する。また、AI統合の強化により、Apple Intelligenceの機能拡張と、それらを基盤とした次世代音声アシスタント「Siri AI」の登場が発表された。ただし、地域によっては提供開始時期や対応言語に制限がある。さらに、子どもの安全を守るための保護機能も拡張され、保護者が子どものiPhoneにおけるWebサイトアクセスを細かくコントロールできるようになる。

Read more »