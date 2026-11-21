指原莉乃プロデュースのアイドルグループ≒JOYが新曲 どんな君も どんな夜もを発表。藤沢莉子がセンターを務める等身大の青春と絆を歌う友情讃歌。学校を舞台としたMusic Videoは日常の中の青春と友情を描く。グループは日本武道館での4周年コンサートを成功させ、5thシングル サマーツインテールでオリコンと Billboard 両チャート初登場1位、累計出荷41.6万枚突破の大躍進中。

指原莉乃 がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE、≠MEに続く、第3のグループ ≒JOY 。 今年3月には、念願の 日本武道館 での ≒JOY 4周年コンサート「 ≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を大成功に収め、8月に発売された5thシングル『サマーツインテール』では、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得、自己最高となる累計出荷41.6万枚越えを記録し大躍進中の ≒JOY 。

新曲「どんな君も どんな夜も」は、藤沢莉子がセンターを務める、等身大の青春と、かけがえのない絆を歌う友情讃歌に仕上がっている。 Music Videoは、学校を彷彿とさせるシチュエーションで、仲間と過ごす何気ない日常の中にある、かけがえのない青春と、どんなときも互いを想い合う友情や絆を描いた作品となっている。

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ギターをかき鳴らすなど、表情豊かなメンバーが垣間見れるストーリーシーンとメンバーのLIPシーン、さらに笑顔弾けるダンスシーンから構成されており、青春感あふれる見どころ満載のMusic Videoとなっているので、ぜひチェックしてほしい。 指原莉乃が自身の理想のアイドルをプロデュースするために結成された＝LOVE、≠MEに続く第3のグループ。2022年1月30日、オーディションの最終審査が行われ、2022年3月29日、メンバーのお披露目と共に指原莉乃プロデューサー自ら、グループ名を≒JOYとすることを発表。2023年9月には、パシフィコ横浜 国立大ホールにて、≒JOY 1stコンサート「初めまして、≒JOYです。

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」を、さらに2023年12月から2024年1月にかけて、初のツアー≒JOY 1st Tour「Absolute」を開催し、大成功を収める。1月17日にはデビュー・ミニアルバム『きっと、絶対、絶対』を発売。 2024年2月には、東京国際フォーラム ホールAにて約8,000人の観客を動員し、結成2周年を記念した≒JOY 2周年コンサート「≒JOY 2nd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を開催。6月には待望の1stシングル『体育館ディスコ』を発売。 10月には、2ndシングル『初恋シンデレラ』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得。2025年3月には、結成3周年を記念した≒JOY 3周年コンサート「≒JOY 3rd ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」を自身最大規模となる東京体育館で開催。 また、6月11日には、3rdシングル『ブルーハワイレモン』を発売。

『ブルーハワイレモン』のMusic Videoは自身最高となる637万回再生、ストリーミングも1,625万回を突破。8月からは≒JOY 全国ツアー2025「Our moon is getting full」を開催し、11月には東京都・有明アリーナにて、ツアーファイナルを大成功に収める。 2026年3月、日本武道館にて≒JOY 4周年コンサート「≒JOY 4th ANNIVERSARY PREMIUM CONCERT」開催し2公演で約2万人を動員し大成功を収め、8月には、待望の5thシングル『サマーツインテール』を発売し、オリコン週間シングルランキング、Billboard JAPAN Top Singles Salesともに初登場1位を獲得、現在、自己最高となる累計出荷41.6万枚越えを記録。