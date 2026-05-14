WRX STI Sport♯はWRX STIの復活ではなく、乗り手を選ばないスポーツセダン!?

WRX STI Sport♯はWRX STIの復活ではなく、MTで操るスポーツセダンという方向性は同じだが、WRX STIがピュアスポーツなら、WRX STI Sport♯は乗り手を選ばないスポーツセダンということができる。WRX STI Sport♯のシフトフィーリングのスムーズさとクラッチの軽さは、WRX STIの剛性感のあるガチッとした操作フィーリングと比べると、手にも足にも力を入れることなく操作が可能だ。エンジンのフィーリングも、FA24は下からトルクがあって市街地でも乗りやすいのに対し、WRX STIは高回転まで回して楽しむエンジンという特性の違いもある。もちろん乗り心地はWRX STIのほうが硬めだ。さらにWRX STIはDCCD（ドライバーズコントロールセンターデフ）を採用し、スポーツ走行時にダイヤルでセンターデフの効きを選べたのに対し、WRX STI Sport♯はビスカスLSDとなる。

WRX STI Sport♯は2019年12月に販売を終了したWRX STIの復活か!? といえば、そうではない。 もちろんMTで操るスポーツセダンという方向性は同じだが、WRX STIがピュアスポーツなら、WRX STI Sport♯は乗り手を選ばないスポーツセダンということができる。

乗ってまず感じるのはWRX STI Sport♯のシフトフィーリングのスムーズさとクラッチの軽さだ。 WRX STIは剛性感のあるガチッとした操作フィーリングなのに対し、WRX STI Sport♯は手にも足にも力を入れることなく操作が可能だ。 エンジンのフィーリングも、FA24は下からトルクがあって市街地でも乗りやすいのに対し、WRX STIは高回転まで回して楽しむエンジンという特性の違いもある。 もちろん乗り心地はWRX STIのほうが硬めだ。

さらにWRX STIはDCCD（ドライバーズコントロールセンターデフ）を採用し、スポーツ走行時にダイヤルでセンターデフの効きを選べたのに対し、WRX STI Sport♯はビスカスLSDとなる。 シビアなコントロールには向かないが、神経質にならずにスポーツ走行が楽しめるというメリットもある。 スバル WRX STI Sport♯＆スバル WRX STI 主要諸元（WRX STI Sport♯は目標値





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