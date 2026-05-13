WHEREよりエンタープライズ企業向けの新機能提供開始

株式会社WHERE（本社：東京都文京区、代表取締役CEO：阿久津 岳生、以下"WHERE"）は、地権者とつながる不動産AIツール『WHERE』において、エンタープライズ企業向けの新機能の提供を開始しました。 『WHERE』は衛星データ×AI技術により、市場に出ていない不動産用地の探索と評価を可能にし、所有者情報・全部事項など地権者へのアプローチに必要な情報までワンプロダクトで取得できるサービスです。本アップデートにより、個人地権者だけでなく法人地権者へのアプローチをより滑らかにし、大規模な不動産取引を担うエンタープライズ企業の業務効率化を支援してまいります。国土交通省"令和5年法人土地・建物基本調査"（2025年9月公表）によると、法人が所有する土地の総面積は約28,967㎢（令和5年1月1日時点）に達し、特に会社法人における所有面積は平成15年以降一貫して増加傾向にあります。さらに、法人地権者へアプローチする際には、登記名義人の実態確認や役員情報の把握、反社チェックが不可欠であるにもかかわらず、これらの情報収集は別システムや紙の書類での対応が多く、現場担当者の大きな負担となっていました。また、複数名のチームで『WHERE』を利用するユーザーからは、"メンバーの活動量（登記簿謄本の取得件数）を管理者がリアルタイムで把握したい"、"情報の閲覧権限をメンバーごとに管理したい"といった声が多くあがっていました。所有者情報の取得後、『WHERE』上で商業登記簿を取得・閲覧できる機能です。

株式会社 WHERE （本社：東京都文京区、代表取締役CEO：阿久津 岳生、以下" WHERE "）は、地権者とつながる 不動産AIツール 『 WHERE 』において、 エンタープライズ企業 向けの 新機能 の提供を開始しました。

『WHERE』は衛星データ×AI技術により、市場に出ていない不動産用地の探索と評価を可能にし、所有者情報・全部事項など地権者へのアプローチに必要な情報までワンプロダクトで取得できるサービスです。 本アップデートにより、個人地権者だけでなく法人地権者へのアプローチをより滑らかにし、大規模な不動産取引を担うエンタープライズ企業の業務効率化を支援してまいります。

国土交通省"令和5年法人土地・建物基本調査"（2025年9月公表）によると、法人が所有する土地の総面積は約28,967㎢（令和5年1月1日時点）に達し、特に会社法人における所有面積は平成15年以降一貫して増加傾向にあります。 さらに、法人地権者へアプローチする際には、登記名義人の実態確認や役員情報の把握、反社チェックが不可欠であるにもかかわらず、これらの情報収集は別システムや紙の書類での対応が多く、現場担当者の大きな負担となっていました。

また、複数名のチームで『WHERE』を利用するユーザーからは、"メンバーの活動量（登記簿謄本の取得件数）を管理者がリアルタイムで把握したい"、"情報の閲覧権限をメンバーごとに管理したい"といった声が多くあがっていました。 所有者情報の取得後、『WHERE』上で商業登記簿を取得・閲覧できる機能です





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