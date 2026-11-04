WD,最大26TBのHDDを国内正規品として展開

ウエスタンデジタルはWD ElementsやMy Passportシリーズを含む多容量の外付けHDDを国内正規代理店品として提供開始。5TBから26TBまでのラインアップで、メーカー保証付き。

ウエスタンデジタル （Western Digital）は、WD Elementsおよび My Passport シリーズの外付けハードディスクを国内正規代理店品として広範囲にわたって提供している。本製品のラインアップは、コンパクトなポータブルタイプから大容量のデスクトップタイプまで多岐にわたり、消費者のストレージニーズに応える構成となっている。特に近年のデジタルコンテンツの大型化に対応し、最大 26TB までの高容量モデルを揃えている点が特徴である。

WD Elementsシリーズの容量と仕様

WD Elements Portableシリーズは、USB3.0インターフェースを採用したポータブルタイプの外付けハードディスクである。このシリーズでは、ブラックカラーの5TBモデル（型番：WDBU6Y0050BBK-WESN）と、同じくブラックの6TBモデル（型番：WDBHJS0060BBK-WESN）が提供されている。これらの製品は、メーカーによる2年間の保証が付帯しており、国内正規代理店品として販売されている。ポータブルタイプはノートパソコンなどとの接続が主流であり、外出先でのデータ持ち運びに最適化されている。

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一方、WD Elements Desktopシリーズは、より大容量を重視したデスクトップタイプのハードディスクである。USB3.0接続のモデルとして、8TB（WDBBKG0080HBK-JESN）、14TB（WDBBKG0140HBK-JESN）、16TB（WDBBKG0160HBK-JESN）、20TB（WDBBKG0200HBK-JESN）の各容量がラインアップされている。これら全てのモデルがメーカー2年保証および国内正規代理店品であることを明記されており、信頼性を確保している。さらに、USB 3.2 Gen 1インターフェースを採用した26TBモデル（WDBBKG0260HBK-JESN）も展開されており、既存の20TBモデルから容量を大幅に延伸した。

暗号化機能付きMy Passportシリーズ

セキュリティ面を強化したMy Passportシリーズも、多彩なバリエーションで提供されている。ポータブルタイプでは、USB3.0接続のブラック5TB（WDBPKJ0050BBK-WESN）と6TB（WDBR9S0060BBK-WESN）モデルが、それぞれメーカー3年保証の対象となっている。これらの製品は、ハードウェアベースの暗号化機能とパスワード保護機能を搭載しており、重要なデータの不正アクセスを防ぐ設計になっている。また、ホワイトカラーの5TB（WDBPKJ0050BWT-WESN）および6TB（WDBR9S0060BWT-WESN）モデルも同様の仕様で提供されており、ユーザーはカラーバリエーションから選択可能である。

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さらに、My Passport UltraシリーズではUSB Type-C接続に対応したモデルも用意されている。ブルーの5TBモデル（WDBFTM0050BBL-WESN）と6TBモデル（WDBEJA0060BBL-WESN）は、最新のMacやPCとの高速データ転送に適している。特にMac用モデルである「My Passport Ultra for Mac」は、タイムマシン（Time Machine）対応を謳っており、バックアップの自動化を支援する。このシリーズの5TB（WDBPMV0050BSL-WESN）および6TB（WDBGKC0060BSL-WESN）モデルも、メーカー3年保証とパスワード保護機能を備えている。また、グレーの6TBモデル（WDBY3J0060BGY-WESN）は、USB-CとUSB-Aの両ポートに対応した接続性を提供している。

Mac対応とゲーム用途のWD_BLACK

Macユーザー向けの専用モデルも充実しており、My Passport for Macシリーズが存在する。USB3.0接続のモデルとして、ブラックの5TB（WDBA2F0050BBL-WESN）と6TB（WDBK6C0060BBL-WESN）が提供されている。これらもタイムマシン対応であり、暗号化とパスワード保護機能を備えているため、Mac環境での安全なデータ保存を可能にする。メーカー保証は3年間で、国内正規代理店品として流通している点が安心材料となる。

ゲーマーやクリエイター向けのWD_BLACK P10シリーズもラインアップに含まれている。このシリーズはPS4およびXbox Oneでのメーカー動作確認済みであることを強調しており、ゲームデータの拡張ストレージとして最適化されている。ブラックの5TB（WDBA3A0050BBK-WESN）と6TB（WDBZ7D0060BBK-WESN）モデルは、USB 3.2 Gen 1接続を採用し、メーカー3年保証が適用される。さらに、My Passportシリーズには2TBのグレーモデル（WDBWML0020BGY-WESN）も存在し、USB-CとUSB-A両対応のコンパクトな容量で提供されている。これらの製品群は、ウエスタンデジタルの国内正規代理店品として、明確な型番と保証期間のもとで消費者に提供されている。