WDがCOMPUTEX 2026でAIインフラ向けストレージソリューションを発表

Western DigitalはCOMPUTEX 2026に出展し、AIインフラにおけるデータ管理の重要性を強調。高帯域ドライブ技術やUltrastar Data 3000シリーズなど、大規模AIワークロード向けの革新的なストレージソリューションを紹介します。

Western Digital（WD）は、 COMPUTEX 2026への出展を正式に発表しました。 同社はこのイベントを通じて、 AIインフラ は単なるコンピュートシステムではなく、本質的にはデータシステムであるという理解を業界に広めることを目指しています。

トレーニングや推論からエージェント型AI、フィジカルAIに至るまで、あらゆるAIワークロードは継続的にデータを生成し、そのデータは蓄積・増加し、時間とともに拡大していきます。 この動きは、企業がAIインフラを大規模に設計する方法を根本から変えつつあります。 こうした変化により、AI開発者はパフォーマンスと大規模環境における経済効率を維持しながら、指数関数的に増加するデータを管理するという中核的な課題に直面しています。

データをどのように管理するかは、AIが持続的なビジネス価値を生み出すか、持続不可能なコスト要因となるかを左右します。 WDはCOMPUTEXにおいて、フォーラムセッションでの基調講演、ブース展示、新たなストレージイノベーションを通じて、この現実に向き合います。 日時：2026年6月4日（木）午前11:00～11:25に、WDの最高製品責任者であるアーメド・シハブ氏が登壇し、AIインフラをコンピュート性能中心に設計することがもはや不可能である理由について語ります。

持続的なデータ増加、階層型アーキテクチャ、インフラの経済性が大規模AIにおける主要な制約要因となりつつある現状を解説します。 また、TRENDFOCUSのバイスプレジデントであるジョン・チェン氏は、AI駆動型ワークロードへの移行によりストレージシステムには高いスループット、大容量、信頼性が求められており、WDのHDDおよびプラットフォーム技術の進化がそのニーズに応えると述べています。 WDはブースで、高帯域ドライブ技術とデュアルピボット技術を紹介します。

これらの技術により、TBあたりの相対的なI/O性能を維持しながらHDDのスループットを4倍に向上させることが見込まれています。 これにより、容量拡張に伴うSSD導入増加やサービス再設計の必要性を低減します。 さらに、Ultrastar Data Series JBOD、OpenFlex EBOF、RapidFlex NVMe-oFコントローラーといったプラットフォームソリューションを展示し、クラウド、ネオクラウド、HPC企業がコスト削減と価値実現までの時間短縮を実現できるよう支援します。

またWDは、AIデータの成長に対応する新しいUltrastar Data 3000シリーズJBODを展示します。 ArcticFlowマルチゾーン冷却技術とIsoVibe振動分離技術を採用し、ドライブ返却率を最大62%低減、パフォーマンスと信頼性を最適化します。24Gb/s SAS 4ホスト接続に対応した12ポートを備え、帯域幅需要の増加に対応可能です。

加えて、CephベースのアーキテクチャやIBM Storage Scale、XTAOと共同開発した階層型ストレージソリューションを紹介し、AIデータライフサイクルの各段階でパフォーマンスと経済性を最適化します。 これらを通じて、GPU効率を高めながら大規模環境でのコスト削減を支援します。 WDの取り組みは、AIインフラにおけるデータ管理の重要性を再定義し、持続可能な成長を可能にするものです。

COMPUTEX 2026では、同社の革新的なストレージ技術がどのようにAIワークロードの課題を解決するのか、その全貌が明らかになるでしょう





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