◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ王者・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位・堤聖也（角海老宝石）（

◇プロボクシングWBA世界バンタム級タイトルマッチ 王者・増田陸（帝拳）＜12回戦＞同級1位・堤聖也（角海老宝石）（2026年11月29日 両国国技館） WBA世界バンタム級王者・増田陸（29＝帝拳）が、前王者で同級1位・堤聖也（30＝角海老宝石）を3―0（114―113、115―112、115―112）の判定で破り、初防衛に成功した。

堤にはアマプロ通じて3度目の対戦で初勝利となった。 リングサイドで試合を見守ったWBCバンタム級王者の井上拓真（大橋）が試合後にメディア対応した。 左のボディーで主導権を握った。 サウスポーに構えた堤に対しジワジワと圧力をかけると、ボディーを中心に手数を増やし、4回には左フックを顔面に突き刺してダウンを奪った。5回には堤が右目の上をカット。

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さらに攻勢を強めた。 後半堤が盛り返し双方譲らない激闘となったが、最後は王者の意地が勝った増田との統一戦について聞かれると「決まればぜひやりたいです。 もちろん自信もあります タイプ的にもかみ合うと思うし 自分は最近接近戦でもどのパターンでも。 激闘になると思います」と前向きなコメントを残した。