WBC世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦中止：グッドマンvsカルデナス対戦中止

WBC世界スーパーバンタム級2位のサム・グッドマン（27＝オーストラリア）と同級4位のラモン・カルデナス（30＝米国）によるWBC同級暫定王座決定戦が中止になったと、米専門サイトのボクシングシーンが10日（日本時間11日）に報じた。対戦相手の変更が原因で決定戦が中止となった。一方、グッドマンは井上尚弥（33＝大橋）に挑戦予定だったが、直前のケガで興行が1カ月延期。さらに再び負傷して挑戦自体が中止となっていた。

プロボクシング の WBC 世界スーパーバンタム級 2位 サム・グッドマン （27＝オーストラリア）と同級4位 ラモン・カルデナス （30＝米国）による WBC 同級 暫定王座決定戦 が中止になったと、米専門サイトのボクシングシーンが10日（日本時間11日）に報じた。

グッドマンとカルデナスの対戦は7月25日（同26日）のオーストラリア開催が決まったばかりだった。 しかし、プロモーターのサンプソン・リューコビッツ氏は同サイトに対し、カルデナスはグッドマン戦の代わりに8月29日のProBoxTV興行に出場すると明かした。 対戦相手は調整中だという。 カルデナスは昨年5月4日、ラスベガスで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋）に挑戦し、2回に左フックでダウンを奪取。

逆転KO負けしながらも評価を高めた。 同年12月19日の再起戦では5回TKO勝ちしていた。 一方のグッドマンは24年12月に東京・有明アリーナで井上に挑戦予定だったが、直前のケガで興行が1カ月延期。 さらに再び負傷して挑戦自体が中止となっていた。25年8月に当時のWBA世界フェザー級王者ニック・ボール（英国）に判定負け後、スーパーバンタム級に戻って2試合を行い、WBCとIBFで同級2位、WBOでは3位にランキングされている





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