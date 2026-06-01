WBAバンタム級王者・堤、鼻骨骨折からの復活へ バルガス戦を視野

WBAバンタム級王者の堤選手が、ドネア戦で負った鼻骨骨折からの回復を経て、休養王者バルガスとの対戦に向けて調整中。2024年10月に井上拓真から王座を奪取し、同年12月にドネアを判定で下したが、その際の怪我で4月のバルガス戦は延期となった。現在はリハビリに励み、8月の実現を目指す。

プロ ボクシング の WBAバンタム級 王者・堤（所属ジム）が、長期療養からの復帰戦に向けて調整を進めている。2024年10月、堤は当時のWBA同級王者・井上拓真（大橋）に12回判定勝ちを収め、王座を獲得した。

この勝利は、堤にとって人生最大の転機となった。 試合後、堤は「井上選手は強敵だったが、自分の距離で戦えたことが勝因」と振り返った。 その後、2024年12月には暫定王者ノニト・ドネア（フィリピン）と対戦。 ドネアは元世界王者で、ベテランの技巧派として知られる。

堤はドネアの巧みなフィニッシュ力を警戒しつつ、終始試合をコントロール。 判定で勝利し、2度目の防衛に成功した。 しかし、この試合で鼻骨を骨折するアクシデントが発生。 堤は「ドネアのパンチは想像以上に重かった。

だが、骨折しても勝ちきれて良かった」とコメントしている。 骨折の影響で、当初2025年4月に予定されていた休養王者バルガスとの対戦は延期となった。 バルガスはかつてWBA王者だった実力者で、両者の対戦は注目されていたが、堤の回復を優先する形となった。 堤は現在、リハビリとトレーニングを並行して行っており、8月にもバルガス戦が実現する可能性が高い。

関係者によれば、堤は完全回復後にバルガスとの統一戦を希望している。 また、ドネア戦で骨折した鼻の手術も順調で、今後はさらなる飛躍を目指す。 堤の所属ジムの会長は「彼は真のチャンピオン。 試練を乗り越えてさらに強くなった」と称賛した。

一方、井上拓真は王座陥落後、再起に向けて練習を再開。 井上は「堤選手は強かった。 でも、また挑戦したい」と意欲を見せている。 また、堤の対戦を待つバルガスは「堤が完全な状態で戦えることを望む。

最高の試合をしよう」と語った。 今後のバンタム級戦線は、堤とバルガスの対戦を皮切りに、さらに活性化することが予想される。 堤は「自分はまだまだ成長できる。 次の防衛戦でその証明をしたい」と意気込みを語った。

ファンからは早期の復帰を望む声が多く寄せられている。 堤の今後の動向から目が離せない





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