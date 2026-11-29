WBA世界バンタム級王者増田陸が元王者堤聖也を3-0の判定で撃破し、念願の初防衛に成功。プロアマ通算3度目の対決で三度目の正直を果たし、無敗記録の堤に初勝利を収めた歴史的な戦績。

WBA世界バンタム級王者である 増田陸 （29）が、元王者で同級1位の 堤聖也 （30）から初防衛の重責を遂行した。この試合は2023年8月以来、約3年3かぶりの再戦となり、増田は3-0（114－113、115－112、115－112）の完全判定勝ちを収めた。

両選手の対戦は、アマチュア時代を含めて通算3度目となる節目のカードであった。増田はこれまでアマチュア時代と前回のプロ戦で敗れていたが、今回は「三度目の正直」となる勝利で、無敗だった堤へのプロ初勝利を記録した。

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過去との対峙と悔しい思い出の克服

増田は今回の勝利に至る背景として、今夏に読み返した日記の中にある言葉が自身のモチベーションを支えていたことを明かした。2023年8月の前回の堤戦敗戦2日後に記された日記には、「まだ、やり残していることがたくさんある」という自覚と悔しさが綴られていた。

当時の増田は、所属する帝拳ボクシングジムの本田明彦会長からの激励や言動に深い感謝を抱いていたという。増田は、負けた試合でありながら会長に認められた感覚があり「少しうれしかった」と回想しており、その経験が現在の自信につながっていることを示唆した。

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技の磨き上げと左ストレートへの自信

今年7月に元WBC世界フライ級王者の比嘉大吾を判定で破り新王者となった増田は、約4かぶりのリングとなった今回は「王座獲得よりも難しい」とされる初防衛戦に挑んだ。指導者の大和心トレーナーは、増田の技術的進歩を高く評価しており、右の使い方や左の精度が前回戦と比較して大幅に向上していると指摘した。

増田にとって最大の武器である左ストレートと、左を活かす右ジャブはさらに研ぎすまされていた。室町時代の日本刀を所持している増田にとって、今回の試合で完成したキレ味鋭い「左の刃」が相手を圧倒し、完全な勝利を導く結果となった。

挑戦者の経緯と団体内頂上決戦の意義

挑戦者の堤聖也は、2023年12月にノニト・ドネアとの王座統一戦で鼻骨骨折を負い戦線を離脱せざるを得なかった。休養を経て王者の座にあったが、今年8月には同級1位に降格しており、増田との再戦は事実上の団体内頂上対決と呼べる注目の一戦であった。

増田は前回の対戦で途中採点で2－1とリードしながらも判定負けを喫しており、今回は「あきらめない気持ち」を前面に押し出した戦いを展開した。当時とは立場が異なるものの、勝負所で前に出るという狙いが的中し、世界バンタム級における大きな存在感を示す成功を収めた。