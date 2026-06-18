W杯北中米3カ国大会のパワーランキング発表 日本は15位

W杯北中米3カ国大会の1次リーグ第2節が18日から始まった。英BBC放送が第1戦終了時点の全48チームの「パワーランキング」を発表した。日本はF組で3番手となる全体15位にランクインした。

サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会の1次リーグ第2節が18日から始まった。 これに伴い、英BBC放送が第1戦終了時点の全48チームの「パワーランキング」を発表した。 日本はF組で3番手となる全体15位にランクインした。

同メディアは日本について、強豪オランダとの初戦で2度のビハインドを追いつき引き分けに持ち込んだ戦いぶりを「見事だった」と評価。 一方で「長年ダークホースとされてきた彼らには、もっと野心的な姿勢を期待していた」と注文をつけた。 アジア勢では豪州に次ぐ2番手だった。 同組のトップは、欧州予選プレーオフを勝ち上がってきたスウェーデンで全体10位。

初戦のチュニジア戦でも5－1で圧勝したイングランド・プレミアリーグ屈指の決定力を持つギェケレシュイサクのダブルエースに加え「中盤にも得点感覚に優れた選手がいる」と高評価。25日の第3戦で対峙する日本にとって侮れない存在だ。 日本が20日の第2戦で対戦するチュニジアは、異例の監督交代劇もあり、全体46位に沈んだ。 優勝候補筆頭のフランスは全体1位にランクインし、2位イングランド、3位アルゼンチン、4位ドイツと続き、開催国のアメリカが5位に入った。

同メディアによると、全48チームの初戦を取材したジャーナリストたちが集まり、ランク付けしたという





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W杯、パワーランキング、北中米3カ国大会、サッカー

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