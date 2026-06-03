Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

W杯北中米大会 各チームの登録メンバーを発表

スポーツ News

W杯北中米大会 各チームの登録メンバーを発表
W杯北中米大会登録メンバー
📆6/3/2026 8:05 PM
📰Infoseeknews
25 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 37% · Publisher: 68%

FIFAは2日、W杯北中米大会に出場する全48チームの登録メンバー各26人を発表した。ケガや病気によるメンバー変更は、大会初戦の24時間前まで可能。ポジション、生年月日、所属、身長など、公開された1248人のデータを分析した。

FIFA は2日、W杯 北中米大会 に出場する全48チームの 登録メンバー 各26人を発表した。 ケガや病気による メンバー変更 は、大会初戦の24時間前まで可能。 ポジション、生年月日、所属、身長など、公開された1248人のデータを分析した。

最年長＆最年少（開幕時） 登録メンバーで最年長は43歳のスコットランドGKゴードン。 これに次ぐのは41歳でポルトガルFWのC・ロナウド、40歳のメキシコGKオチョア。 前記の2人はメッシ（アルゼンチン）とともに6大会連続でメンバー入り。 日本最年長は39歳で5大会連続選出のDF長友で全体9位。

最年少のメキシコMFモラは唯一の17歳で、ペレ（ブラジル＝17歳239日）に次ぐ年少ゴールを狙う。 身長 最長身はオーストリアGKビーゲレの2メートル5。 最も低いのは1メートル60でパナマMFヤニス。 FW後藤は1メートル91で日本のフィールド選手で歴代最長身。

チーム平均身長ではボスニア・ヘルツェゴビナが187・23センチでトップ。 日本は歴代で最も高い181・35センチで36位となっている。 所属リーグ＆クラブ 最も多くの選手を送り出しているリーグはイングランドの200人と圧倒的で、欧州主要リーグが続く。 JリーガーはGK早川（鹿島）ら7人。

クラブ別ではマンチェスターCが19人で最多。 次いでDF伊藤が所属するBミュンヘンの18人

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Infoseeknews /  🏆 10. in JP

W杯 北中米大会 登録メンバー FIFA ケガ 病気 メンバー変更

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

永瀬廉＆松田元太、息ぴったりなかけ合いで会場爆笑 永瀬のいじりに松田「うそでしょ、友達だよね！」永瀬廉＆松田元太、息ぴったりなかけ合いで会場爆笑 永瀬のいじりに松田「うそでしょ、友達だよね！」King ＆ Prince・永瀬廉（25）、Travis Japan・松田元太（24）、俳優の板谷由夏（48）、MEGUMI（42）が15日、東京タワーを目前にした東京・麻布ヒルズにて行われた4月期…
Read more »

元メジャーリーガーの岡島秀樹氏とマック鈴木氏がピッチクロックに賛成 ケガとの関連性も言及元メジャーリーガーの岡島秀樹氏とマック鈴木氏がピッチクロックに賛成 ケガとの関連性も言及＜ブルージェイズ2−12ドジャース＞◇26日（日本時間27日）◇ロジャーズセンター大リーグのアスレチックスなどで16勝をあげたマック鈴木氏（48）と、レッドソックスや巨人など...
Read more »

【西武】松井監督休養「もっとやりたかった」生え抜きスター選手、指導者で期待も衝撃“交代劇”【西武】松井監督休養「もっとやりたかった」生え抜きスター選手、指導者で期待も衝撃“交代劇”＜西武5−2オリックス＞◇26日◇ベルーナドーム衝撃の“交代劇”となった。西武は26日、成績不振を理由に、松井稼頭央監督（48）が休養し、27日付で渡辺久信GM（58）が監督代行...
Read more »

はなわ、阿部兄妹五輪連続金で国民的スターに…謙虚で礼儀正しく「柔道界では大谷翔平級」はなわ、阿部兄妹五輪連続金で国民的スターに…謙虚で礼儀正しく「柔道界では大谷翔平級」柔道好きとして知られるタレント・はなわ（４８）が、男子６６キロ級の阿部一二三（２６）、女子５２キロ級の阿部詩（２４）＝ともにパーク２４＝の兄妹（きょうだい）同日金メダル連覇に「間違いない」と太鼓判を
Read more »

広瀬すず、小さいころの“リトルすず”に伝えたいことは「くせ毛直ったよ！」 ストレートヘアになり人生が豊かに広瀬すず、小さいころの“リトルすず”に伝えたいことは「くせ毛直ったよ！」 ストレートヘアになり人生が豊かに俳優の広瀬すず（26）、伊藤沙莉（30）、オダギリジョー（48）が10日、都内で行われたサントリー『ザ・プレミアム・モルツ』新CM発表会に参加した。
Read more »

市川團十郎 新之助の急成長に驚き「僕も抜かれそう」 親子3人で「春興鏡獅子」再演｜Infoseekニュース市川團十郎 新之助の急成長に驚き「僕も抜かれそう」 親子3人で「春興鏡獅子」再演｜Infoseekニュース歌舞伎俳優の市川團十郎白猿（48）が29日、都内で「七月大歌舞伎」（東京・歌舞伎座、7月2日～26日）の取材会を行
Read more »



Render Time: 2026-06-03 23:05:11