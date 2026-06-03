W杯北中米大会 各チームの登録メンバーを発表

FIFAは2日、W杯北中米大会に出場する全48チームの登録メンバー各26人を発表した。ケガや病気によるメンバー変更は、大会初戦の24時間前まで可能。ポジション、生年月日、所属、身長など、公開された1248人のデータを分析した。

FIFA は2日、W杯 北中米大会 に出場する全48チームの 登録メンバー 各26人を発表した。 ケガや病気による メンバー変更 は、大会初戦の24時間前まで可能。 ポジション、生年月日、所属、身長など、公開された1248人のデータを分析した。

最年長＆最年少（開幕時） 登録メンバーで最年長は43歳のスコットランドGKゴードン。 これに次ぐのは41歳でポルトガルFWのC・ロナウド、40歳のメキシコGKオチョア。 前記の2人はメッシ（アルゼンチン）とともに6大会連続でメンバー入り。 日本最年長は39歳で5大会連続選出のDF長友で全体9位。

最年少のメキシコMFモラは唯一の17歳で、ペレ（ブラジル＝17歳239日）に次ぐ年少ゴールを狙う。 身長 最長身はオーストリアGKビーゲレの2メートル5。 最も低いのは1メートル60でパナマMFヤニス。 FW後藤は1メートル91で日本のフィールド選手で歴代最長身。

チーム平均身長ではボスニア・ヘルツェゴビナが187・23センチでトップ。 日本は歴代で最も高い181・35センチで36位となっている。 所属リーグ＆クラブ 最も多くの選手を送り出しているリーグはイングランドの200人と圧倒的で、欧州主要リーグが続く。 JリーガーはGK早川（鹿島）ら7人。

クラブ別ではマンチェスターCが19人で最多。 次いでDF伊藤が所属するBミュンヘンの18人





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W杯 北中米大会 登録メンバー FIFA ケガ 病気 メンバー変更

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