W杯北中米大会 久保建英の復帰が厳しい

日本代表の久保建英が左ひざを負傷し、ワールドカップ北中米大会での復帰が厳しいと報じられた。

オランダ戦で 左ひざ を負傷したレアル・ソシエダードの日本代表MF 久保建英 （25）に対して、ワールドカップ（W杯） 北中米大会 での復帰が非常に厳しいと、クラブの地元紙ノティシアス・デ・ギプスコア電子版が19日に報じた。

試合後に中継していたDAZNの記者からスペイン語でけがの状態を聞かれた際、「問題ないと思う」と答えていたが、翌日にMRI検査を受けた結果、左ひざの負傷が認められた。 これにより、20日（日本時間21日）の第2戦チュニジア戦欠場が確定し、25日（日本時間26日）の第3戦スウェーデン戦出場も難しい見込みとなった。 同紙は日本代表の検査結果の報告と併せ、「けがの詳細や具体的な回復期間は明らかになっていないが、数週間の欠場が見込まれている。 スウェーデンとの第3戦出場はほぼ不可能と思われ、現時点では大会の継続が極めて困難な状況にある」と伝えた。

さらに、「トレーニングキャンプから離脱しないことで、日本が決勝トーナメントに進出した場合に復帰の可能性がわずかに開けるかもしれないという声がある。 しかし、その見通しは不透明であり、彼のフィジカルコンディションに対する懸念が明らかだ」と指摘した。 日本代表は、22日（日本時間23日）にメキシコ戦で優勝するか、2位で決勝トーナメントに進出するかを決める第4戦で勝利し、決勝トーナメントに進出した。 日本代表は、23日（日本時間24日）にメキシコと再び対戦し、決勝トーナメントに進出するかを決める。

日本代表の久保建英は、第4戦メキシコ戦の後、トレーニングキャンプから離脱しないことで、復帰の可能性がわずかに開けるかもしれないと言われている。 しかし、その見通しは不透明であり、彼のフィジカルコンディションに対する懸念が明らかだ。 日本代表は、23日（日本時間24日）にメキシコと再び対戦し、決勝トーナメントに進出するかを決める





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