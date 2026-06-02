W杯優勝への逆算 ドイツ代表の徹底準備と暑熱対策 咲花正弥氏が語る

ドイツ、米国代表のフィジカルコーチとしてW杯を戦った咲花正弥氏が、ドイツ代表の徹底した準備や米国代表の暑熱対策を解説。優勝を目指す日本代表に「逆算」の重要性を説く。

W杯で勝敗のカギとなるのが事前準備や大会期間中の過ごし方だ。 ドイツ、米国代表のフィジカルコーチとしてW杯を戦った 咲花正弥 氏（51）が スポーツ 報知の取材に応じ、ドイツ代表が実践するW杯優勝経験国の戦い方、米国代表で主導した 暑熱対策 を明かし、優勝を目指す上で「逆算」の重要性を説いた。

森保ジャパンが掲げるW杯制覇には、逆算が重要だと咲花氏は語る。 のちに14年ブラジル大会を制した名将、レーブ監督率いるドイツ代表で10年南アフリカW杯に帯同した咲花氏は、決勝やベスト4に行くことが前提で全て計画されていたと振り返る。 ドイツ代表の食事は、ミシュランに掲載される飲食店のシェフが提供した。 キャンプ地の選定は大会の6年前に開始。

機材を船で合宿地に輸送して簡易的なジムを設置し、どこに行っても同じトレーニングができる環境を作り上げた。 活動期間は1か月以上に及ぶため、精神面へのケアも重視。 試合翌日には選手の家族を宿舎に呼ぶファミリーデーを設け、3～4時間ほど家族水入らずの時間を作った。 少しの妥協も許さない。

全てにおいてフルのサポートができる体制を作ることを徹底していた。 ピッチ外でも、徹底した優勝への逆算があった。 咲花氏がもう一つ、ポイントに挙げるのが暑熱対策だ。 日本は高温多湿のダラス（米国）、モンテレイ（メキシコ）で試合に臨む。6月の最高気温が40度を超える日もあるモンテレイで事前キャンプを張り、対策を進める。14年ブラジル大会で、咲花氏が帯同したクリンスマン監督率いる米国代表は16強入り。

当時の米国代表は、涼しいところで体力を十分につけて、暑熱下に行って順化させる。 十分な体力をつけていれば、暑熱順化の期間は短くなるという方針のもと、涼しいサンフランシスコでキャンプを始め、段階的に気温が高い地域に移り、ブラジルに入る手法を取ったという。 今回の日本代表は異なるやり方だが、日本代表の選手は欧州で十分に高い強度でサッカーをやってきている。 体力のベースは担保されているから、暑熱順化に集中すればいい、という考え方をされている可能性もあると指摘した。

日本の事前キャンプ地は、モンテレイにある地元クラブの施設、大会中のベースキャンプ地は、メジャーリーグサッカー（MLS）加盟のナッシュビルSCの練習場を確保した。 どちらも天然芝のピッチ、ジムが備わり、ナッシュビルでは温冷浴設備、プール、サウナ等も完備だ。 シェフも帯同する。 これまでの経験を生かし、準備してきた。

咲花正弥氏は1974年6月13日、東京都生まれ。51歳。 高校卒業後、オリンパスへ入社、3年で退社。 米ニューヨーク州のイサカカレッジの大学院で運動生理学を学び、28歳で研修生としてアスリーツパフォーマンス社に採用され、30歳で正社員に。 フィジカルコーチとして、10年南アW杯はドイツと日本、14年ブラジルW杯は米国代表に帯同した。

ハンマー投げの五輪金メダル、室伏広治氏らも担当。 現在は米アリゾナを拠点に活動。 過去の日本代表のW杯キャンプ地を振り返ると、02年日韓大会（16強）は静岡・葛城北の丸。 非公開練習で完全隔離し、選手は自国開催のプレッシャーと無縁の生活を送る。10年南ア大会（16強）は標高の高いスイス・ザースフェーで高地順化を行い、南ア・ジョージではゴルフリゾートを貸し切った。18年ロシア大会（16強）はロシア・カザン。

国内の強豪ルビン・カザンの最新設備を使用。 気候面、移動面でもストレスなし。 このように日本の歴代キャンプ地も綿密に計画されてきたが、今回のW杯ではさらに暑熱対策と逆算の重要性が際立つ。 咲花氏の経験から得た知見は、森保ジャパンがW杯優勝を目指す上で貴重なヒントとなるだろう。

選手たちは欧州で培った体力を基に、短期間で暑熱順化を進め、初の8強入りを狙う。 ピッチ内外での徹底した準備が、勝敗を分ける鍵となる





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