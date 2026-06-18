W杯で躍動する無名選手たち：カーボベルデのGKヴォジーニャ、ドイツのブラウンらが注目

FIFAワールドカップでは、初出場のカーボベルデがスペインを引き分けに導いた40歳のGKヴォジーニャを筆頭に、euphoriaに包まれる無名や若手選手たちがいる。ポルトガル2部クラブ所属ながら7セーブで espresso の攻撃をシャットアウトしたヴォジーニャは、インスタグラムのフォロワー数を急増させた。一方、コロンビアは初出場ウズベキスタンを3-0で下し、右SBの先制点で流れを掴んだ。オランダは日本戦でファン・ダイクが先制、ベストイレブン入り。ドイツでは、アイントラハト・フランクフルト所属の23歳左SBヨナタン・ブラウンがキュラソー戦で1ゴール1アシストの鮮烈デビューを飾り、バイエルン・ミュンヘンからの関心も伝えられている。本記事では、こうした「台風の目」となり得る選手たちに焦点を当て、彼らのパフォーマンスと今後の展望を探る。

まずはGK ヴォジーニャ を紹介しましょう。40歳の彼は月曜日、W杯初出場の カーボベルデ として スペイン を相手にゴールを守りました。 アフリカの小国は圧倒的下馬評でしたが、優勝候補の スペイン を引き分けに持ち込みました。

と呼ばれる代表にとってこれはほぼ勝利でした。 ポルトガル2部シャヴェスに所属するヴォジーニャは7セーブでxG2.1を阻みました。 この活躍でインスタグラムのフォロワーは急増。 試合前は5万人だったのが、現在は1340万人に達している。

初出場ウズベキスタンの堅守に苦戦したコロンビアだが、前半終了間際にクリスタル・パレス所属の右SBが先制。 ディアスのアシストからムニョスがネットを揺らし、守備でも危なげなく3-0でカンナバーロ率いる相手を下した。 オランダは日曜、日本との初戦に臨んだ。 DFヴァージル・ファン・ダイクが後半ヘディングで先制し、ベストイレブンに選ばれた。

Getty Images Sport ドイツ代表のブラウンは、まだ無名に近い左SBだが、キュラソー戦で1ゴール1アシストを記録し、鮮烈デビューを飾った。 所属はアイントラハト・フランクフルトで、すでにバイエルン・ミュンヘンの注目も集める23歳だ





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