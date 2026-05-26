World of Tanksがヒーローシューターへ進化 ― 無料プレイの『World of Tanks: HEAT』が5月26日リリース、クロスプラットフォーム対応

Wargaming.netは、エージェント主体のヒーローシューター『World of Tanks: HEAT』を発表。2024年5月26日にPC、PS5、Xbox Series X|Sで無料プレイ開始。多彩なエージェントとクロスプラットフォームで新たな戦術体験が可能に。

Wargaming.netは、長年にわたり戦車シミュレーション ゲーム 『World of Tanks』で培った戦術的深みとチームプレイの醍醐味を、新たなジャンルへと拡張することを正式に発表した。

新作『World of Tanks: HEAT（ヒート）』は、従来の戦車を駆るゲームプレイから一線を画し、エージェントを主体としたヒーローシューターへと姿を変える。 プレイヤーは個性豊かなエージェントを選択し、それぞれが固有のスキルやアビリティを駆使して戦場を支配する。 エージェントは、遠距離のスナイパーや高速で突撃するアサルト、支援系のヒーラーなど、複数のロールに分かれており、チーム編成の戦略性がこれまで以上に重視されるようになる。

さらに、エージェント同士のシナジー効果やカスタマイズ要素が充実しており、プレイヤーは装備やスキン、パーミッションを組み合わせて自分だけの戦闘スタイルを構築できる。 ゲーム内のマップは、都市部の廃墟や砂漠の要塞、雪原の基地など多様なロケーションが用意され、各マップは環境要素がプレイに影響を与えるよう設計されている。 たとえば、濃霧が視界を制限したり、破壊可能なオブジェクトが戦術的な遮蔽となったりと、プレイヤーは常に状況に応じた最適な判断を迫られる





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World Of Tanks: HEAT ヒーローシューター クロスプラットフォーム エージェント 無料プレイ

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