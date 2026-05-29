World of Tanks: HEATのリリースと新しい戦車戦の方向性

World of Tanks: HEATは、World of Tanksの世界観を受け継ぎながら、リスポーンやアビリティ、エージェントロールといった要素を取り入れ、よりスピーディーでアクション志向の戦車戦を目指した新作である。

ウォーゲーミングジャパンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Wargaming Game Center/Steam）用戦車系 ヒーローシューター ゲーム 「World of Tanks: HEAT」を5月26日にリリースした。

「World of Tanks: HEAT」は、「World of Tanks」の世界観を受け継ぎながら、リスポーンやアビリティ、エージェントロールといった要素を取り入れ、よりスピーディーでアクション志向の戦車戦を目指した新作である。 本作最大の特徴は、従来の「軽戦車・重戦車・駆逐戦車・自走砲」というクラスシステムから離れ、ディフェンダー・アタッカー・スナイパーという3つのエージェントロールを軸に再構成された戦闘デザインにある。 各エージェントは固有のアルティメット・アビリティを持ち、最大2輌の戦車を指揮する。

一方で、装甲厚や角度、弱点、跳弾といった「World of Tanks」譲りの戦術的な深みはしっかりと残されており、シリーズ経験者にも馴染みやすい作りだという。

「World of Tanks: HEAT」は、「World of Tanks」の世界の中で新鮮なものを作りたいという想いと、これまでとは異なるタイプの体験を求めている「World of Tanks」プレイヤーにも届けたいという気持ちから生まれました。 「World of Tanks」は非常に深い戦術性を持つ素晴らしいゲームであり、今後も長年にわたって強い存在であり続けると考えています。 一方で「World of Tanks: HEAT」では、よりスピーディーで、入り込みやすく、よりアクション志向の強い体験を作りたいと考えました。

リスポーン、馴染みのあるゲームモード、より速いテンポによって、プレイヤーは長く戦闘に関わり続けることができ、そしてすぐに戦闘へ復帰できます。 それでいて、強力な戦車を指揮している感覚はしっかりと残しています。 最大の違いは、1マッチのリズムです。

「World of Tanks: HEAT」にはリスポーン、より高速な車輌、アビリティベースのスキル、アクティブな目標を中心に構成されたゲームモードがあり、バトルはゆっくりとした戦術戦というより、アクションシューターに近い流れになります。 プレイヤーはより長く戦い続け、同じマッチの中でさまざまなアイデアを試すことができ、スピード感がほとんど途切れません。 私たちは「World of Tanks: HEAT」を、幅広い層が入りやすいゲームとして設計しています。

そこには、同じ世界の中で異なるテンポやエネルギーを求めている既存の「World of Tanks」プレイヤーも含まれますが、従来型のFPSやヒーロー系ゲームをプレイしてきたものの、これまでビークル戦闘タイトルを試したことがないプレイヤーも含まれます。 まだプレイヤーにはあまり多くをお伝えしていませんが、今後、時間をかけてより丁寧に紹介していくことを楽しみにしています。 現状言えることは、私たちは多様で、それぞれの個性が明確なキャラクター陣を作りたいと考えていました。

そして、それぞれの背景が本当に人々の興味を引き、世界によりはっきりとした輪郭を与えるものにしたかったのです。

「World of Tanks: HEAT」では、従来の「World of Tanks」のクラス構造から離れ、ディフェンダー、アタッカー、スナイパーという3つのエージェントロールを中心に再編成しています。 ディフェンダーは前線を支えて陣地を維持し、アタッカーは前進し、敵をかく乱し、交戦を強制します。 スナイパーはより長距離から圧力をかけ、優先度の高い標的を撃破します。 各エージェントは最大2輌の車輌を指揮し、それぞれの車輌には独自の特性、アビリティ、操作感があります。

そのため、「World of Tanks」ファンが認識できる「用途に応じた異なる戦車」の多様性は、今も存在しています。 軽快で素早い小競り合い向けの車輌、前線を担う重厚なマシン、遠距離から打撃を与える車輌などです。 ただし、それらは自走砲、重戦車、駆逐戦車というクラスシステムではなく、エージェントロールを通じて表現されています。 わかりやすく考えるなら、各エージェントにはその個性を定義するアルティメット・アビリティが1つあり、それに加えて、特定の条件下で発動するパッシブがあります。

そして戦車側には、戦車独自のアビリティが2つあります。 プレイヤーのフルキットは、これらすべてのレイヤーを組み合わせたものになります。 良い例が、M1E1に搭乗するチョッパーです。 チョッパーはディフェンダーで、彼の特性である「スタボーン」は、HPが低いときに継続的なダメージ軽減を与え、さらに目標を争奪中または占領中には防御効果が蓄積されます。

つまりこの特性は、ディフェンダーが本来プレイすべき戦い方を後押ししています。 すなわち、ポイント上に立ち、チームのために攻撃を受け止める戦い方です。 さらにM1E1は、適切なタイミングで飛来する攻撃を受け流せるアクティブ防護システムと、より小型で機動力の高い標的に対して追加火力を与える自動バルカン砲塔という2つの車輌アビリティを備えています。 そしてチョッパーのアルティメットであるクリーピング・バラージがあります。

これは強力なHE弾を用いた移動式の砲撃で、敵の位置を掃討し、防衛されているポイントを排除したり、味方の突撃を支援したりするのに最適です。 これらを合わせると、ポジションを守り、決して動かないために作られたキットになります。 2つ目の例は、スナイパーであるハウンドと、彼のアルティメットであるハンティング・タイムです。 ハウンドはチームにおける長距離を担える存在で、遠距離からプレッシャーを与え、優先度の高い標的を仕留め、慎重に好機をうかがう立ち回りが求められます。

ハンティング・タイムはTV誘導ミサイルを発射し、マークされた低HPの敵を即座に撃破します。 そしてこのアルティメットでキルを取るたび、短い時間だけアルティメットが再チャージされるため、タイミングよく使えばハンティング・タイムを連鎖させ、複数の敵を排除して戦局を覆すことができます。

「World of Tanks: HEAT」では、現在すべてのエージェントが最大2輌の戦車から選択できます。 エージェントは自身の特性とアルティメットを持ち、戦車は追加のアビリティと特性を持っています。 そのため、同じエージェントであっても、もう一方の戦車に切り替えることで、戦いにおける感触や役割は意味のある形で変化します。 戦車を特定のエージェントに結び付けるという判断をしたのは、アビリティ設計の仕組みによるものです。

もしすべてのエージェントをすべての戦車と自由に組み合わせられるようにした場合、可能な組み合わせの数は劇的に増え、バランス調整が非常に難しくなります。 現在のアプローチでは、エージェントのプレイスタイルを調整するための実質的な柔軟性をプレイヤーに与えながら、組み合わせ全体の数を管理しやすく、公平に保つことができます。 バランス調整は、決まったタイミングだけで行うものではなく、継続的に取り組むものだと考えています。

クローズドベータでは、コミュニティから素晴らしいフィードバックとデータを得ることができ、それによってローンチ版に向けて車輌、エージェント、そして戦闘全体の一貫性をすでに改善できました。 ゲームがライブになれば、何百万ものマッチを通じて、より広範な全体像にアクセスできるようになります。 そこからさらに改善を重ねていきます。 私たちのアプローチは、明確な設計上の判断に基づいています。

エージェントと車輌は、2つの別々のレイヤーとして調整されています。 各エージェントには、その個性を定義するアルティメット・アビリティがあります。 それ以外のアビリティはすべて車輌側にあります。 この分離によって、問題がどこにあるのかを切り分けることができます。

問題はアルティメットにあるのか、車輌のキットにあるのか、それとも両者の相互作用にあるのかを見極められます。 そのうえで、ほかの部分を乱すことなく、適切なレイヤーで調整できます。

「World of Tanks」プレイヤーがすでに知っている多くのことは、そのまま直接活かせます。 装甲厚、角度、弱点、履帯、砲弾タイプ、跳弾はすべて「World of Tanks: HEAT」にも存在し、その根底にあるロジックは「World of Tanks」プレイヤーにとって馴染みのあるものと一貫しています。 システムは厳密なシミュレーションと比べると少し簡略化されており、入りやすさを保っていますが、戦術的な深みは維持されています。 視認性の仕組みは「World of Tanks: HEAT」では異なります。

戦車自体は常に描画されていますが、常にハイライトされて見えるわけではありません。 そのため、戦場の読み方には少し調整が必要です。 ただし、射撃技術そのものは非常に馴染み深いものです。 本当に新しいのは、その上に重なるレイヤーです。

アビリティ、アルティメット、リスポーン、より高速な車輌、エージェントロールです。 これらによって、新たな判断、新たに覚えるべきタイミング、そして自分のスキルをチームのスキルと組み合わせる新たな方法が加わります。

「World of Tanks: HEAT」は、私たちが届けたいと考えた車輌戦闘のために専用設計された、ウォーゲーミング独自のエンジンで動作しています。 それが、バトル中に見られるビジュアル品質や破壊表現を支えています。 戦車の物理挙動、装甲との相互作用、車輌の重量感、砲弾の挙動が、汎用的なサードパーティ製エンジンの上に後付けされているのではなく、エンジンにネイティブに組み込まれているため、戦車がどのように動き、被弾し、周囲の世界を変形させるかという部分に、より高いビジュアルの忠実度を直接注ぎ込むことができます。

汎用エンジンでは、こうしたものを標準で得ることはできなかったでしょうし、それらを再現するコストは非常に高くなっていたはずです。 独自エンジンを基盤にすることで、私たちはレンダリング、車輌物理、アビリティとエージェントのシステムを、自分たちのスケジュールで反復改善できます。 新しいエージェントや新しいモードに、エンジンがまだ対応していないものが必要になった場合は、それを作ればよいのです。 ローンチ時には8種類のマップがあります。

各マップは現実世界のロケーションに着想を得ており、「World of Tanks: HEAT」の架空の歴史設定を通じて再構築されています。 また、それぞれのマップは、中心にそびえる記念碑的な構造物を軸に作られています。 私たちはそれを内部的に「Big Dream」と呼んでおり、それが景観と、その周囲での戦い方を定義します。

「航空母艦」は、停泊した空母を中心的な存在とする海軍港を舞台にしています。 港周辺の短い射線と、甲板や水際を越える長めの交戦角によって、チームがどのルートに注力するかに応じて、まったく異なる攻撃ルートが生まれます





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