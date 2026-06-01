Woodstock、パスキー認証を2026年6月より必須化 顧客資産のセキュリティをさらに強化

Woodstock株式会社は、最新の認証規格「パスキー」を導入し、2026年6月26日よりアプリログインと重要取引時の認証を必須化すると発表。パスワードレス認証の更なる高度化により、フィッシング攻撃やリスト型攻撃からの保護を強化し、ユーザーの資産安全と利便性の両立を目指す。

Woodstock 株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ブライアン ジェフン ユン）は、 セキュリティ 強化のため、新しい認証規格「 パスキー 」を導入することを発表した。2026年6月26日（金）から、アプリへのログインおよび出金などの重要な取引時に パスキー 認証を必須化し、顧客資産の保護をより確実なものにする。

同社はこれまで、パスワードレスログインを採用し、パスワードの記憶や入力の手間を省くとともに、リスト型攻撃やフィッシング詐欺のリスク低減に取り組んできた。 近年、金融機関を狙ったフィッシング詐欺の巧妙化や不正アクセスが社会問題となっていることを踏まえ、より安全な認証手段としてパスキーの導入に至った。 パスキーは、ウェブサイトやアプリごとに生成される独自のデジタル鍵を利用するため、偽サイトでは認証が成立せず、不正アクセスの根本的な防止につながる。

また、生体認証（指紋、顔）や端末のパスコードなどを用いて本人確認を行い、認証データはサーバーに送信・保存されることなく、ユーザーのデバイス内で安全に処理される。 これにより、ユーザビリティを損なわずにセキュリティを大幅に向上させる。 Woodstockは今後も、安全性と利便性の両立を追求し、顧客資産の保護に努めていく考えだ





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