株式会社ワン・パブリッシングが2026年11月24日に発売したWindows11入門書は、一問一答形式で基本操作からAI活用まで網羅。PowerToysやEdgeブラウザの使い方を実例で解説し、初心者でも安心して習得できる決定版です。

株式会社 ワン・パブリッシング （東京都港区／代表取締役社長： 松井謙介 ）は、2026年11月24日（火）にパソコン初心者向け入門書「ウィンドウズ11基本＆便利ワザまるわかり 最新版」を発売いたしました。定価は1188円（税込）で、 Windows11 の最新環境における基本操作から応用テクニックまでを一から体系的に学べる内容となっています。

この書籍は、マウスの基本的なクリックやドラッグ操作、ローマ字入力といった最初のステップから、Windows固有の「スタートメニュー」や「エクスプローラー」といった概念の理解に至るまで、細部まで丁寧に構成されています。実際の画面キャプチャを多数使用し、ユーザーが直面しがちな迷いや疑問を解決する形式を採用しています。

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一問一答形式による徹底解説

本書の最大の特徴は、一問一答形式を採用している点にあります。各章で取り上げるテクニックを、理解を深めた上で次のステップへと進むことができる設計になっています。操作方法についても、画面キャプチャに記された手順を真似るだけで、迷うことなく操作を習得できるような配慮がなされています。

具体的には、「ファイル」や「フォルダー」の正しい扱い方や、標準ウェブブラウザである「Edge」を活用したインターネットの利用方法、そしてメール管理ソフト「Outlook」を用いた効率的な操作方法などが網羅的に紹介されています。これらの基本機能をこの一冊でマスターすることで、パソコン操作の基礎を確固たるものにするサポートを行います。

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Microsoft純正ツールとAI活用術

基本操作に加えて、本書では多彩な機能を自由に追加できるMicrosoft純正の拡張機能「PowerToys」の解説も充実しています。さらに、現在のPC活用において不可欠な存在となった生成AI機能「Copilot」の活用法についても詳述しています。Copilotで何ができるか、どのように活用すべきかといった具体的な使用方法から、セキュリティ面で注意すべきポイントまで、安全かつ便利な使い方を学ぶことができます。

セキュリティ対策は、現代のデジタルライフにおいて必須の知識です。本書では、生成AIの利用に伴う注意点や、不正アクセスなどのリスクを避けるための基本的な防衛策も組み込まれており、技術的な知識が浅いユーザーでも、安心して最新のテクノロジーを活用できる環境を提供しています。

トラブルシューティングと実用性

パソコンを利用している中で生じがちな様々な「悩み」や不具合の解消方法をまとめた「トラブル解決Q&A」編も収録されています。これにより、日常使用において突然発生するエラーや設定に関する疑問に対しても、迅速に対応できる知識が得られます。初心者がつまずきやすいポイントを事前に回避するための知見が満載です。

一問一答形式のため、知りたい情報だけを素早く引き出すことも可能で、学習効率が高まっています。实际操作の手順を実際の画面カットで確認しながら進められるため、頭で理解するだけでなく、実際に手を動かして習得するための最適なガイドブックとして機能します。この一冊で、Windows11の使い方を隅々までマスターすることが可能です。