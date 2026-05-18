Windowsタスクバーとスタートメニューのカスタマイズ強化計画を発表

Microsoftは、Windowsの品質改善に向けた取り組みの一環として、タスクバーとスタートメニューのカスタマイズ強化を発表した。Windowsの中でも利用頻度の高い要素で、Microsoftは品質向上とパーソナライズの両面で対処する対象だとしている。テストでは、画面下部以外にも配置が可能になり、縦方向の表示領域を広くすることができるようになる。画面上部への配置は、アクセシビリティや人間工学の観点から上部の方が操作しやすいユーザーに有効な選択肢となる。タスクバーをよりコンパクトに表示するオプションも導入される。

タスクバー と スタートメニュー の カスタマイズ 強化は、 Microsoft が今年3月に表明した Windows の品質改善に向けた取り組みの一環である。 Windows の中でも利用頻度の高い要素であり、 Microsoft は品質向上とパーソナライズの両面で優先的に手を入れる対象だとしている。

タスクバーは画面下部以外にも配置できるようになる。 今回のテストでは、上、下、左、右のいずれの辺にも配置できる。 コンテンツをより多く表示させたい場合、タスクバーを画面の左右いずれかに置くことで、縦方向の表示領域を広げられる。 画面上部への配置は、アクセシビリティや人間工学の観点から上部の方が操作しやすいユーザーに有効な選択肢となる。

タスクバーをよりコンパクトに表示するオプションも導入される。 有効にすると、アイコンが小さくなりタスクバーの高さも縮まることで、アプリの表示領域を広げられる。 設定上で切り替えるだけで適用され、再起動やサインアウトは不要である。 現段階で未対応の機能もある。

画面下以外の位置に配置したタスクバーでは、自動非表示とタブレット最適化タスクバーはまだサポートされない。 タッチジェスチャーも開発中で、検索ボックスは当面、検索アイコンとして表示される。 Microsoftはモニターごとに異なるタスクバー位置を設定する機能や、タスクバーのドラッグ＆ドロップによる移動などの導入も検討しているが、まずは中核機能を安定して提供する方針を示している。 スタートメニューの改良は、今後数週間にかけて順次展開される予定である。

"ピン留め済み","おすすめ","すべて"の3セクションを個別に表示・非表示にできるトグルが追加され、ピン留めアプリだけを表示するシンプルなレイアウトや、すべての項目を表示するレイアウトなど、利用スタイルに応じた構成を取りやすくなる





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