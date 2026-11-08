Windows 11、8GBメモリPCの速度を最大20%向上

MicrosoftはWindows 11の最新ビルドで8GBメモリ搭載PCの応答速度を改善。圧縮技術の最適化とバックグラウンド処理の優先制御により、最大20%の高速化を実現した。

Microsoft は、メモリ容量8GBのPCにおける Windows 11 のレスポンス速度を最大20%向上させるための技術的改善を行ったと発表した。この最適化は、ユーザーからのフィードバックとテレメトリーデータに基づく大規模なテストを経て開発され、実環境でのワークロード負荷試験を通じて効果が検証された。その結果、検索機能やファイルエクスプローラーの開閉速度が著しく速くなり、特に低スペック環境での使いやすさが向上している。

8GBメモリPCのボトルネック解消策

従来の8GBメモリ搭載PCでは、タスクマネージャーを開いた時点でメモリ使用量が限界に近づいており、空き容量が逼迫している状況が多かった。Windowsはメモリが不足すると、利用頻度の低いデータをSSDなどのストレージに一時的に退避させる「スワップ」という機能を用いて対応する。単一アプリの動作であれば許容できる速度低下でも、複数のアプリケーションを同時に使用するとメモリ奪い合いが発生し、スワップの頻度が高まることで体感速度の大幅な低下を招いていた。Microsoftはこの構造的なボトルネックを解消するために、複数のアプローチを同時に導入した。

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圧縮技術とスワップタイミングの高度化

Microsoft Labsでは2万台以上のPC（最新の8GBモデルを含む）を用いて実際の動作試験が行われ、カメラによる計測データが基盤となっている。Windows 10以降搭載されている非アクティブデータの圧縮機能を引き継ぎつつ、8GB環境向けに圧縮率やデータの入出力タイミング、再読み込みのタイミングを厳密にチューニングした。これにより、物理メモリ内に保持できるデータ量を増やし、事実上最大で2GB分のメモリ容量を拡張できる状態にしている。2026年1月に提供されていたビルド26200.7628と最新ビルド26300.9550を比較した結果、8GB環境における応答速度が最大20%向上したことが確認された。

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バックグラウンド処理の制御とアプリ速度向上

ユーザーが画面操作を行っている間は、フォアグラウンドでの作業を最優先するアルゴリズムが適用されている。これにより、検索インデックスの作成やバックグラウンドでのデータ同期といったタスクは一時的に停止され、メインアプリケーションの動作がスムーズに行われる。また、Microsoft Edgeのようにバックグラウンドで常駐することが多いブラウザアプリについては、実行中のプロセスを直接呼び出す仕組みを採用し、起動速度を最大33%高速化した。これにより、頻繁にアクセスされるポータルサイトやWebサービスの表示が素早くなっている。

Teams効率モードによる起動速度改善

会議やチャットツールとして広く利用されているMicrosoft Teamsのような、比較的重負荷がかかるアプリケーションにおいても改善が見られる。10月のTeamsアップデートで導入された「効率モード」の機能を活用することで、メモリ消費を抑制しつつ起動処理を最適化している。この効果により、Teamsの起動速度も最大20%程度向上したと報告されている。これらの技術的改良は、低スペックPC利用者に対してWindows 11の快適な利用環境を提供することを目的としており、今後も継続的なパフォーマンス向上が行われる予定だ。