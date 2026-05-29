Wiley、質量スペクトルデータベース最新版「Wiley Registry 2026」を発表 - 91万件以上のスペクトルを収録

Wileyは2026年6月1日、質量分析データベース「Wiley Registry of Mass Spectral Data 2026」をリリース。915,500件以上のリファレンススペクトルを収録し、AI支援型分析ワークフローにも対応。環境、法科学、食品安全など多分野での化合物同定に貢献。

Wileyは、2026年6月1日、質量分析データベースの最新版「 Wiley Registry of Mass Spectral Data 2026」をリリースしました。 このデータベースは、未知化合物の同定を迅速かつ高精度に行うための世界最大級の質量スペクトルリファレンスデータベースであり、研究機関や産業界で広く利用されています。

最新版では、収録スペクトル数が大幅に拡充され、915,500件以上のリファレンススペクトルを搭載。 特に、34,100種類の化合物に関する42,000件以上の新規GC-MSスペクトルが追加されました。 これらのデータは、研究機関、世界各国の特許、査読済み科学文献から厳選され、統一基準に基づく品質管理を経て提供されます。 近年、環境汚染物質の新たな検出や法科学調査における新規物質の同定など、分析課題は複雑化の一途をたどっています。

高品質で広範なデータを収録したスペクトルデータベースは、正確な分析結果を得るための基盤として不可欠です。 また、AIを活用した自動分析ワークフローにおいても、重要な検証レイヤーとして機能し、研究者の信頼性向上に貢献します。 Wiley Registryは、環境試験、法科学調査、食品安全研究、薬物分析、防衛研究、国土安全保障など、多様な分野で化学化合物や材料の同定・分析に活用されています。 Wiley Registryは、Wileyが提供する科学データおよび研究インテリジェンスソリューションの一環です。

このポートフォリオには、スペクトルデータベースに加え、化学・材料科学分野の文献や分析ツールが含まれ、研究者や組織が発見から実用的成果へと進むことを支援します。 Wileyのスペクトルデータベースソリューションは、世界有数の製薬企業やFortune 500企業で採用されており、知を価値へと変えるというWileyの理念を体現しています。 本データベースの拡充は、科学コミュニティのニーズに応え、分析精度の向上と研究効率の最適化に寄与するものと期待されます





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Wiley Registry 質量スペクトルデータベース GC-MS 化合物同定 AI分析

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