Atlasが、人やAIエージェントが利用するあらゆる場所でAIを保護。企業はシャドーAIを可視化し、トークンコストを管理し、リスクの高いAIエージェントの操作を防止可能に

ブラウザ上で利用されるAIサービスを検出します。 個人アカウントや未承認のAIアプリも可視化可能です。 軽量なブラウザ拡張機能を通じて、未承認のAIサイトへのアクセスをブロックし、プロンプト、AIの応答、添付ファイルに対してデータ認識型のガードレールを適用しますノートPCやデスクトップ上に存在するAIアプリケーション、Claude Codeなどのコーディングエージェント、ローカルLLMモデルファイル、MCPサーバーを検出します。

Varonisのエンドポイントセンサーを利用するほか、CrowdStrike、SentinelOne、Microsoft Defenderとの連携も可能ですAIトラフィックの前段にLLMゲートウェイおよびMCPゲートウェイを配置します。 複数のモデルプロバイダー間でリクエストをルーティングできるほか、トークン利用コストの上限設定や、プロンプト、応答、AIエージェントが呼び出すツールに対するガードレールの適用を実現しますAgent Manifestは、各AIエージェントの利用目的や役割を定義する仕組みです。

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Atlasは**Intent-Based Access Control（IBAC：意図ベースのアクセス制御）**を利用し、エージェントが本来の目的から逸脱した行動を取ろうとした際に介入し、不適切な操作を防止します。 VaronisのAIおよびデータセキュリティ戦略担当VPである Ron Bennatan は次のように述べています。