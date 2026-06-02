Valve独占禁止法訴訟：証言や内部文書から浮かび上がる価格圧力の実態

Valveに対する独占禁止法違反の集団訴訟で、Gabe Newell氏の証言や内部文書が公開され、競合ストアへの価格圧力の可能性が示唆されている。裁判所は陪審裁判を認め、今後の判断が注目される。

Valve に対する 独占禁止法 違反の集団訴訟は、2021年4月にWolfire Gamesがワシントン州西部地区連邦地方裁判所に提起したことに端を発します。 Wolfire GamesはHumble Bundleの共同創設者David Rosen氏が設立したゲーム開発会社で、同社は Valve が Steam プラットフォームで販売されるゲームに最大30%の手数料を課し、さらに他のストアでより低い価格で販売することを禁じる 価格パリティ ポリシーを採用していると主張しました。

原告は、こうした行為がシャーマン法に違反し、ゲーム市場の競争を不当に制限していると訴えています。 その後、Dark Catt Studiosが提起した類似の訴訟と統合され、2024年11月には連邦地裁が約3万2000人のデベロッパーやパブリッシャーを代表する集団訴訟として認可しました。 Wolfire GamesとDark Catt Studiosが原告代表となり、訴訟は現在も進行中です。 訴訟の中で、2023年11月に実施されたValve共同創設者Gabe Newell氏の証言録取が公開されました。

Gabe氏は、Valveが他のプラットフォーム上のサードパーティ開発者に価格を指示するポリシーや慣行はないと述べ、原告の主張を否定しました。 しかし、開発者が競合ストアでゲームをより安く販売した場合のValveの対応について質問された際、Gabe氏は質問の意味が理解できないと答え、Steamのパートナーや顧客の多くが同社のサービスに満足しているとの見解を示すにとどまりました。

これに対し、Bloombergは証言とは裏腹に、Valveが競合ストアでの価格設定に圧力をかけていた可能性を示す資料や社員の証言が開示されたと報じています。 具体的には、Ubisoftが自社ストアUplay（現Ubisoft Connect）限定で『レインボーシックス シージ』を含む15ドルのスターターパックを販売した際、Valveの従業員がSteamから同ゲームの全エディションを24時間以内に削除すると脅すメールを送信したとされています。 また、Warner Bros.

Gamesが2017年に発売した『シャドウ・オブ・ウォー』では、予約注文段階でSteamの価格が他の小売店より大幅に高かったため、Valveの事業開発担当Kassidy Gerber氏がWB Games幹部に対し、Steamでの予約注文を削除したと連絡したことが明らかになりました。 ただし、Gerber氏は証言録取で価格均等化ポリシーの存在を否定し、Valveには多くの方針はないと述べています。 訴訟はまだ公判に向けて進行中で、2025年3月にはValveが陪審裁判前に和解を試みましたが、裁判所はこれを却下しました。

開示された証言や記録の真偽が問われる中、裁判所の判断が注目されています。 この訴訟は、ゲーム業界におけるプラットフォーマーの市場支配力と競争政策のあり方に重要な影響を与える可能性があり、今後の動向が広く注視されています





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Valve 独占禁止法 Steam 価格パリティ 訴訟

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