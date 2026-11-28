VWがゴルフGTIの初登場から50年を記念した特別仕様車「GTI エディション50」を発売。最高出力325PSの2.0L TSIエンジンを搭載し、MT車のみの設定となる。外装には「GTI 1976」のエンブレムやダークフィンishtが施され、内装にはゴルフボール柄シフトノブやカーボン調トリムを採用。シャシーにはDCCや可変ギア比ステアリングを標準装備し、パフォーマンスパッケージも用意される。

室内には「ONE OF 1976」のプレートが装着される。 最高出力は239kW（325PS）、最大トルクは380Nm。 『ゴルフ GTI エディション50 』と同じ出力で、ゴルフGTIクラブスポーツより18kW（24PS）高い。

現行ゴルフGTI（2024年春登場）で初めて、MTのみの設定となる。 外装では、フロントスプリッターに赤いGTIラインと「GTI 1976」の文字が入るのが特徴だ。 ルーフスポイラーとミラー内側にもグラフィックが加えられ、ミラーからは「GTI 1976」のグラフィックがサラウンドライトとして路面に投影される。

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前後とリアサイドウインドウのエンブレムはダーク仕上げとされ、サイドシルにはクラブスポーツ由来のデカールが入る。19インチアルミホイール「クイーンズタウン」が標準で、ボディ色はピュアホワイト、グレナディラブラックメタリック、トルネードレッドの3色。 内装には、ゴルフボール柄のシフトノブ、新デザインのGTIカバーを持つスポーツシート、外側席の赤いシートベルト、赤いアクセルが採用されている。 ステアリングホイールはアートベロア仕上げで、ドアシルには「GTI 1976」の文字が入る。