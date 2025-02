VR施設でリアル月旅行体験！感動の地球と太陽の日食も

東京・お台場の科学館TeNQに、月旅行をリアルに体験できるVR施設「THE MOON CRUISE」がオープンしました。HMDを装着し、フリーローミングで月面を探索、 日食などの壮大な宇宙の眺めを満喫できる。

地球から月への 宇宙旅行 を体験できるVR施設「THE MOON CRUISE」が、東京・お台場の 科学館 TeNQにオープンしました。施設内には、 月旅行 をリアルに体験できるVRエリア「SORAVEL

LINE」が設置され、HMD(ヘッドマウントディスプレイ)を装着し、フリーローミングで月旅行を楽しめます。受付で顔写真を登録し、好みの宇宙服を選び、入口でHMDを装着すると、宇宙服を着て宇宙旅行を楽しむ自分の姿が写真に残せます。\続いて発射台を歩いてロケットに乗り込み、月へと向かって出発。地球がどんどん遠くなり、星が輝く宇宙空間を通って、月面へ着陸していきます。月面や基地内では、各自自由に行動でき、上空から月の景色を楽しんだり、ローバーに乗り込んでクレーター内に入るなど、月表面の見学もできます。なかでも圧倒的な迫力があるのは、月から見た地球と太陽の日食。月の表面が真っ赤に染まる数秒は、視界のすべてが神秘的な光景に包まれる奇跡のような一瞬です。\2人が体験したのは、まさに宇宙旅行のようなひととき。宇宙空間を飛び回るロケットや、月面での無重力体験、そして地球と太陽の日食など、壮大な宇宙のスケールを体感できるVRエリア「SORAVEL LINE」は、まるで本物の月旅行に来ているかのような感動を与え、カップルになると共に愛情がさらに深まるような特別な体験ができるでしょう。施設内には、星空や星雲などの絶景に囲まれたイマーシブ空間「LOUNGE Q」や、「TeNQ CAFE 138」があり、宇宙や星をテーマにしたドリンクやスイーツを楽しめるのも魅力です。人気メニューは、宇宙飛行士のピックが付く地球、月、太陽をイメージした「TeNQ CREAM SODA」や、地球や木星のビジュアルを模したメロンパン、星の形をした「TeNQ星のかけらドーナツ」など。インスタ映えするフードと宇宙空間の幻想的な雰囲気がマッチして、気分を盛り上げてくれます





VR体験 月旅行 宇宙旅行 日食 科学館

