プレスリリース VOCs DeepTech Lab、慶応義塾大学医学部 【呼気ガスセンシングシステム開発の共同研究が新たな臨床検証段階へ】

肝生検による組織評価を受けた患者を対象に、呼気VOCsと肝組織の脂肪化・炎症・線維化の所見との対応関係を調べる解析を開始しました。 従来の血液検査や画像検査に基づく臨床診断との比較から、組織で確認された病態との直接比較へと検証を深化させるものです。

呼気中の分子情報がどのような病態を反映し得るのかを、より詳細に検証するための重要なステップとなります。 肝細胞癌の局所治療（焼灼療法）の前後に同一患者から採取した呼気を比較し、治療に伴うVOCsの変化を解析しています。 単一時点の病態評価にとどまらず、同一患者の経時的変化を捉えることで、呼気を治療効果のモニタリングに活用できるかを検討する初期段階の研究です。 繰り返し採取できる呼気の特性を生かした、新たな臨床応用への展開を目指します。

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同一人物から1日に繰り返し採取した呼気を用い、物質ごとに1回の測定で個人差をどこまで捉えられるかを評価しました。 その結果に基づき、今後の研究で主に用いる物質と、複数回採取による評価が必要な物質を区分し、新たに計画する研究には同一人物から複数回採取する設計を取り入れています。 また、呼気捕集装置の動作記録（採取時間・捕集量・採取完了の有無）と検体を確実に紐付ける運用へ移行し、分析装置の部品交換前後の測定精度も確認しました。