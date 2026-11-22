製造業向けサプライチェーン計画ソリューション企業VMSソリューションズは、韓国のコンタクトレンズメーカーInterojoにMOZART 3.0をSaaS方式で提供し、射出成形から包装まで全工程を対象とした統合生産計画体制を構築した。製品仕様が度数、色、機能、装用期間ごとに細分化される多品種少量生産において、従来はExcelファイルを用いて担当者ごとに計画を立案していたため品目増加や工程条件の統合的反映が困難だった。マスタデータ体系を整備し、製品単位から度数別品目単位までBOMを細分化、工程ごとの生産基準と現場経験をシステムに反映することで共通基準に基づく計画立案を可能にした。導入後、日次計画立案作業は約2時間から約10分に短縮され、マスタデータ誤りの99％を修正してデータ整合性を確保。長期計画を一括立案することで納期やボトルネックを早期に把握でき、品目別在庫管理の精度と効率も向上。約6.6％の在庫削減効果も得られた。担当者の役割は計画立案からデータ分析や業務改善へ拡大し、計画担当者から企画担当者へと広がった。VMSソリューションズはAIと組み合わせたデータ活用の範囲拡大を図り、製造企業の計画業務効率性と意思決定力の向上を支援する。

製造業向けサプライチェーン計画ソリューションの専門企業である VMSソリューションズ （VMS Solutions）は、コンタクトレンズメーカーの Interojo に自社ソリューション「 MOZART 3.0 」をSaaS（サブスクリプション）方式で提供し、計画立案時間を短縮するとともに、部門ごとに管理されていた 生産計画 を一元化したと発表した。 2000年に設立された Interojo は、自社ブランド「クラレン（Clalen）」とグローバル企業向けODM（相手先ブランドによる設計・製造）事業を展開する韓国の大手コンタクトレンズメーカーである。

シリコーンハイドロゲルレンズや乱視用レンズなどの機能性レンズの製造技術を基盤に、世界120カ国以上に製品を輸出している。 VMSソリューションズは、こうした課題を解決するため、射出成形から包装まで、外注工程を含む全工程を対象とした統合生産計画体制を構築した。 また、コンタクトレンズ製造の特性を踏まえ、製品単位で管理されていた製品構成情報（BOM）を度数別の品目単位まで細分化できるよう、マスタデータ体系を新たに整備し、工程ごとの生産基準と担当者の現場経験をシステムに反映することで、共通の基準に基づいて計画を立案できるようにした。

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Interojoでは、製品の仕様が度数、色、機能、装用期間ごとに細分化されており、新製品に伴って管理対象品目が数十品目ずつ増加し、全体の品目数が数千に達する多品種少量生産体制となっている。 従来は担当者ごとにExcelファイルを用いて生産計画を立案・調整していたため、品目の増加や工程ごとの生産条件を統合的に反映することが難しく、計画立案にかかる時間的負担も大きかった。 導入後、Interojoでは、毎日約2時間を要していた日次計画の立案作業にかかる時間が約10分に短縮された。

また、マスタデータの誤りのうち99％を修正してデータの整合性を確保し、より長期の計画を一括して立案することで、納期やボトルネックなど、生産管理上の問題を早期に把握できるようになった。 品目別の在庫管理の精度と効率も向上した。 例えば、歩留まりや包装単位、代替品目まで考慮した在庫活用計画も可能となり、約6.6％の在庫削減効果が得られた。 計画業務の効率化は、担当者の役割拡大にもつながった。

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生産企画チームは、算出された計画を検証し、営業・生産・包装の各部門と関連データを確認・調整する一方、確保できた時間をデータ分析や業務改善に活用している。 Interojoの関係者は「MOZART 3.0の導入により、計画立案にかかっていた時間が大幅に短縮され、確保できた時間を計画データの分析に活用することで、担当者の生産企画力も向上した。

以前は計画作成に追われて見逃していた問題も、現在ではデータに基づいて事前に把握し、対応できるようになった」とした上で、「MOZART 3.0の計画データをAIと組み合わせて活用するなど、データ活用の範囲も広げている。 一言で言えば、計画を立てる担当者から企画を担う担当者へと役割が広がった」と語った。

VMSソリューションズの関係者は「今回のプロジェクトは、多様な品目と工程ごとの生産条件を反映した統合計画体制を構築し、担当者の業務が計画立案からデータ分析・改善へと広がった事例だ」とし、「今後もMOZART 3.0を基盤に、製造企業の計画業務の効率性と意思決定力を高められるよう支援していく」と述べた。 VMSソリューションズは、AIを活用した製造業向けの生産計画・スケジューリングソリューションを提供するグローバル企業です。

独自のシミュレーション技術に基づく計画エンジンを搭載した「MOZART 3.0」は、世界有数の半導体・ディスプレイメーカーをはじめ、自動車、製薬・バイオ、電子機器、消費財など、幅広い製造業で採用されています。25年以上にわたり培ってきた製造業に関する知見と技術力をもとに、日本、韓国、アメリカ、シンガポール、中国の各拠点を通じて顧客を支援しています。