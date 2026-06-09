VLCセキュリティコンサルティング、AIマネジメントシステム国際規格「ISO/IEC 42001:2023」認証取得支援サービスの提供開始を発表

VLCセキュリティコンサルティングは、AIマネジメントシステムの国際規格ISO/IEC 42001:2023（JIS Q 42001:2025）の認証取得を最短8～9ヶ月で目指すコンサルティングサービスの提供を2026年6月9日に開始する。約20年のISMS・プライバシマーク支援実績を活かし、組織規模やAI活用状況に合わせた個別カスタマイズにより、準備から認証取得まで4フェーズで一貫支援する。生成AIの企業導入拡大に伴い、AIのバイアスや個人情報漏洩などのリスクが顕在化する中、国内外の規制対応としてISO 42001の取得が企業ガバナンスの重要課題となっている。

VLCセキュリティグループの事業会社である株式会社VLCセキュリティコンサルティング（東京都港区、代表取締役社長 加藤 忠行、以下「当社」）は、2026年6月9日（火）に AIマネジメントシステム の国際規格「ISO/IEC 42001:2023（JIS Q 42001:2025）」の認証取得を支援するコンサルティングサービスの提供を開始いたします。

当社は約20年に渡りISMS(ISO27001)取得・運用支援、プライバシマーク取得・運用支援において高い実績を有しています。 本サービスでは認証支援において経験豊富なコンサルタントが準備・計画から認証取得まで4つのフェーズで一貫支援し、組織規模・AI活用状況に応じた個別カスタマイズにより、最短8～9ヶ月での認証取得を目指します。2023年末に公開されたChatGPTを契機に、生成AIの企業導入は日本国内でも急速に拡大しています。

その一方で、AIのバイアス・誤判断・個人情報漏洩・ハルシネーションといったリスクが現実の問題として顕在化し、AI利用に起因した企業の法的・レピュテーション上のリスクも増大しています。 日本国内においては、経済産業省・デジタル庁を中心とした「AI事業者ガイドライン」の策定（2024年）、金融庁・総務省による業種別AI利用指針の整備が進んでいます。

さらに2025年8月20日には、ISO/IEC 42001:2023を翻訳した国内規格「JIS Q 42001:2025」が正式制定され、日本においても国際水準のAIマネジメントシステム（AIMS）の構築が標準実装のフェーズに入りました。 国際規制環境においても、欧州連合（EU）が2024年8月に「AI法（EU AI Act）」を施行し、リスクベースのAI規制を世界に先駆けて法制化しました。 高リスクAIシステムの開発・運用事業者には透明性確保・リスク管理・人間による監視の義務付けが求められており、EU域内でビジネスを行う日本企業も対応を迫られています。

米国でもホワイトハウスによるAI行政命令（2023年）、連邦取引委員会（FTC）によるAI利用監視が強化されており、「AIの安全・安心な利用」はもはや企業ガバナンスの中核課題の一つとなっています。 ISO 42001は、AIシステムを開発・提供・利用するすべての組織を対象とした、世界初のAIマネジメントシステム（AIMS）に関する国際規格です。

AIを安全・倫理的かつ透明性をもって運用するための仕組みを組織全体で構築・維持することを目的としており、単なる技術基準にとどまらず、AIに関するリスク評価・ポリシー策定・ライフサイクル管理・ステークホルダーへの情報開示まで、組織的なガバナンス体制の全体設計を規定しています。 全体設計における９のカテゴリとして、AIに関連する方針／内部組織／AIシステムのためのリソース／影響評価／ライフサイクル管理／データ管理／ステークホルダーへの情報提供／AIシステムの使用／第三者・顧客との関係）に基づき、組織固有のリスクに応じた管理策を選択・実施することが求められます。

EU AI ActやNISTのAI RMF（リスク管理フレームワーク）との整合性も高く、グローバルな規制対応の基盤としても機能します





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ISO 42001 AIマネジメントシステム 認証取得支援 生成AI リスク管理

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