VIVANT第23話ネタバレ：野崎が銃殺される衝撃の結末と乃木の苦悩

TBS『VIVANT』第23話で、乃木たちが拘束され、タイランに雇われた劉銘軒が野崎を射殺する衝撃シーンが描かれた。ノゴーンの生存と新たな危機について解説。

TBS系日曜劇場ドラマ『 VIVANT 』の 第23話 が、11月1日に放送された。この回では、シリーズを通じて最大の希望であったノゴーン・ベキの生存が明かされた直後、別班が再び深刻な危機に陥る展開となった。主演の 堺雅人 扮する乃木憂助たちの運命が激変する衝撃的な内容であった。

別班への復讐とジャミーン奪取

第23話の物語は、謎の国際テロ組織テントを巡る任務を終えた乃木のもとに、別班の緊急招集を意味する赤い饅頭が届けられる場面から始まる。しかし、平穏は長く続かなかった。ノゴーン・ベキ役の役所広司の生存が明らかになったのも束の間、敵対勢力が動き出す。

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樊林杏ことハンリンシンを演じる宮下今日子が、乃木たち別班への復讐と、ジャミーン役の本間さえの奪取に向けて動き始める。ノコル役の二宮和也やチンギス役のBarslkhagva Batboldの加勢も実らず、薫役の二階堂ふみとジャミーンは絶体絶命の窮地に立たされる。

愛する人への正体暴露という苦悩

薫とジャミーンが危険に晒される中、乃木は助けに行けば、愛する人たちに自分の正体がバレてしまうという苦悩を抱える。しかし、仲間を救うためにもうこれ以上迷うことはできないと決意を固める。この決断が、その後のドラマにどのような影響を与えるのか視聴者は注目していた。

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かつて自衛隊の秘密部隊別班に所属していた乃木は、その秘密を隠しながら調査を続けてきた。今回の危機を乗り越えるためには、その正体を明かさざるを得ない状況に追い込まれる。この葛藤が、主人公の人間味を際立たせ、緊張感を高めている。

タイランとの接触と核融合研究者

シンシーからの急襲を見事に撃退した乃木たちは、ついに情報ブローカーのタイラン・グリエワと接触することに成功する。タイラン役はMilza Aghabayliが演じ、声の出演は若本規夫が担当している。激しい交渉の末、彼らは核融合研究者のエリシャ・ママドフと対面することが叶う。

エリシャ役はManaf Dadashovが演じており、彼から重大な情報を引き出すことに成功した。2023年7月期に放送された第1シーズンは、モンゴルで約2か月半にわたるロケを実施し、総移動距離1000キロに及ぶ大規模撮影が行われた。その壮大なスケールが視聴者の注目を集め、社会現象級のヒットを記録した背景がある。

拘束と衝撃的な野崎の死

しかし、物語はここで終わらない。エリシャとの対面後、乃木たちはタイラン側に身柄を拘束され、ついにシンシーに捕らわれてしまう。シンシーは、乃木たちが聞き出した情報を独占するため、日本人である野崎役の阿部寛の抹殺を画策する。

そして、衝撃的な結末を迎える。劉銘軒という名で行動する人物を演じる堺雅人が、手にした拳銃の引き金を引く。劉は「さようなら愛しき人よ」という言葉とともに、野崎の胸元から血しぶきを上げるという過激なシーンで話は終了した。この展開は視聴者に強い衝撃を与えた。

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乃木の決断と今後の展開

この突然の裏切りと殺戮は、乃木たちにどのような影響を与えるのか。劉銘軒が堺雅人によって演じられていることは、物語に複雑な層を加えている。乃木が自分の正体を隠すために生きてきた過去と、現在の絶望的な状況が交錯している。

第1シーズンは張り巡らされた伏線が視聴者を引きつけ、高い評価を得ていた。第2シーズンはさらに物語が深まり、期待感を高めている。今後は乃木たちがどのように状況打開を図り、テントの真相に迫るのかが注目される。

シリーズの規模と視聴者の反応

『VIVANT』は、単なるアクションドラマにとどまらず、国際的なテロ組織や科学技術を巡る駆け引きを描くサスペンス作品として定着している。毎週日曜後9時に放送され、多くのファンが熱心に追っている。

今回の第23話は、キャラクターたちの生死を左右する重大な転換点となった。野崎の死という大きな損失は、乃木たちの動機にどのような変化をもたらすのか。今後の放送から目が離せない状況となっている。