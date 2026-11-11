VIVANT第2シーズン新ビジュアル公開 堺雅人ら主要17俳優の続投決定

TBS日曜劇場『VIVANT』第2シーズンの新ポスターが公開され、堺雅人、阿部寛など主要キャスト17人の出演が確定した。7月26日放送開始に向けファンから注目が集まっている。

TBS のドラマ公式サイトにて、人気シリーズ『 VIVANT 』の劇場版および第2シーズンに関連する新しいビジュアルが公開され、インターネット上で大きな話題を呼んでいる。このたび発表されたポスター画像には、主演の 堺雅人 を筆頭に、 阿部寛 、二階堂ふみ、 二宮和也 、松坂桃李、役所広司、竜星涼、山中崇、モンゴルのバルサラハガバ・バトボルドとツァスチヘル・ハタンゾリグ、タイのオーム・タナパック、富栄ドラム、高山みなみ、林原めぐみ、花岡すみれ、濱田岳、キムラ緑子という、合計17名の主要俳優の名前が明記されている。

豪華キャスト17名による続投が公式確認

今回のビジュアル公開により、過去に放送されたドラマシリーズからの主要メンバーが続投することが明確になった。特に注目すべきは、日本国内の有名俳優だけでなく、モンゴルやタイといった海外からの著名な俳優陣も加わっている点である。これにより、第2シーズンが国際的なスケールで展開される可能性が高まっている。ファンからは、それぞれの俳優がどのような役割で登場するのかという期待感が寄せられている状況だ。

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SNS上でのキャラクター推測と議論

X（旧Twitter）などのソーシャルメディアプラットフォームでは、公開されたポスターに基づいた活発な議論が行われている。ユーザーの間では、「振り返れば奴がおったw 何の役かなあ？？ 半沢直樹では正義側だったが果たして！？」「公式サイトのビジュアルで野崎と新庄の間にいる人、石黒賢さんにしか見えないんだけど違う？」「真ん中の人って石黒賢だよね？」といった投稿が見受けられる。これらのコメントは、視聴者が過去の作品の記憶をたどりながら、新たな物語における各キャラクターの立ち位置や演技内容を予想している様子を如実に表している。

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第1シーズンの社会現象級ヒット実績

『VIVANT』は、TBSの名物ドラマ枠である「日曜劇場」で2023年7月期に放送され、空前の大ヒットを記録した。福澤克雄監督による完全オリジナルストーリーであり、3年ぶりの第2シーズンが7月26日から放送を開始する予定となっている。主演の堺雅人と阿部寛ら豪華キャスト陣と、海外ロケによって撮影された迫力ある映像が複雑に絡み合い、第1シーズン以上の社会的な現象を引き起こすに至った。裏切りが相次ぐ難解なストーリー展開は、多くの考察記事を世に生むほど白熱した内容であった。

高い視聴率維持と今後の展開への期待

第2シーズンの全話において、世帯平均視聴率は15％以上をキープし続けており、その人気持続性が数字で証明されている。これはビデオリサーチ調べの関東地区データに基づくものである。特に最終回の平均世帯視聴率は、第2シーズン全体を通じてトップとなる21.8％を記録した。この驚異的な数値は、視聴者の関心が決して冷めることなく、むしろ高まり続けていることを示している。次なるエピソードでは、さらに激化する陰謀と対立構造が描かれることが予想され、これまでのファン層だけでなく、新規の視聴者を取り込むための強力なフックとなることが期待されている。