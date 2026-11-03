VIVANT第23話視聴率18.8%、野崎銃撃劇で最高記録

VIVANT第23話は平均世帯視聴率18.8%を記録し、今年ドラマ最高を更新。野崎が銃撃される衝撃展開で話題を呼んだ。

TBS 系で放送されている日曜劇場ドラマ「 VIVANT 」の第2シーズン第13話（通算第23話）が1月1日に放送された。この放送回の平均世帯 視聴率 は関東地区で18・8%となった。この数値はビデオリサーチによる調査結果である。

この記録は、3年前に社会現象を巻き起こした「VIVANT」の続編である第2シーズンにおいて非常に注目すべき結果である。前回の第22話の視聴率は18・6%だったが、今回の第23話でも同じ18・8%を達成し、高い水準を維持している。NHKの連続テレビ小説や大河ドラマを含めた今年放送された全てのドラマの中で、この数値は最高視聴率となっている。

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全回15%以上を記録する堅調な数字

第2シーズンの視聴率推移を見ると、高い安定性が見て取れる。第12話は16・4%、第13話は15・1%、第14話は16・6%、第15話は15・2%、第16話は15・0%、第17話は18・8%、第18話は15・0%、第19話は15・4%、第20話は15・5%、第21話は16・8%、第22話は18・6%という結果だった。これまでの全ての回で15%以上という数字をキープしており、高い人気を保ち続けていることがわかる。

乃木の正体暴露と裏切りで緊迫

第23話のストーリーでは、主人公である乃木（堺雅人）の正体が、婚約者である薫（二階堂ふみ）についに露見してしまう展開となった。これは長年続いていた秘密が明かされる重大な転換点であり、視聴者の関心を高く保つ要因となった。また、ジャミーン（本間さえ）が、核融合技術を持つエリシャ・ママドフの娘であったことも確定する。

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乃木たちはエリシャに接触するため、情報ブローカーのタイランと交渉を行った。しかし、この交渉はタイランの裏切りによって失敗に終わり、情報が敵対するシンシー側に渡るというピンチを迎える。主人公たちは情報流出という深刻な危機に直面し、状況は非常に緊迫したものとなった。

野崎銃撃劇で衝撃のラストシーン

放送のラストシーンでは、情報を追っていた公安の野崎（阿部寛）がかつての部下であるリュウミンシェン（堺）に銃撃されるという衝撃の展開が描かれた。この事態は視聴者に大きな驚きを与え、次の回への期待をさらに高めた。野崎とリュウミンシェンという過去の関わりを持つ二人の関係性も、物語の深みを増す要素となっている。

この放送回は、キャラクターたちの関係性の劇的な変化と、危険なスリリングな展開が織り交ざり、高い評価を得ている。今後の物語では、暴露された正体や裏切りの影響がどのように物語を動かしていくかが焦点となる。視聴率は年間を通して最高記録を更新しており、その人気が衰えることを示している。

「VIVANT」第2シーズンは、このように毎週高い数字を記録し続けており、日本のテレビドラマ業界において重要な位置を占めている。視聴者からの反応も熱狂的であり、次回以降の展開にも注目が集まっている。今回の銃撃劇を皮切りに、物語はさらに複雑で危険な局面へと進んでいく可能性がある。