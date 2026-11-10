VIVANT映画化決定 鳥取県職員松田健氏が野崎完コピでPR

日曜劇場VIVANTの映画化が発表され、鳥取県の松田健広報課長が野崎守役の阿部寛似としてSNSで注目を集めている。最終回の感想と映画への期待について報じる。

TBS系日曜劇場「 VIVANT 」が8日に最終回を迎え、この放送内で映画化されることが公式に発表された。主演の 堺雅人 氏（53）がドラマ終了後のVTRで登場し、劇場版の公開日が12月4日と伝えられた。この大きなニュースを受け、 鳥取県 の広報課に勤務する 松田健 氏（41）が日刊スポーツに対しコメントを寄せている。松田氏は学生時代から 阿部寛 （62）に似ているとよく言われており、「やんわり 阿部寛 」歴が20年以上に及ぶ人物として知られている。

野崎っぽくてバズった県職員

ドラマ「VIVANT」の中で阿部寛演じる公安機関の野崎守が活躍する姿は多くの視聴者の記憶に残っている。松田健氏はその野崎守に扮した写真を、県の広報公式Xアカウントを通じて8月28日に公開した。この投稿は「県庁内でVIVANTごっこをしてる野崎っぽい県職員」としてネット上で大バズりし、表示回数が186万回を超える大きな反響を呼んだ。このように、松田氏は県のPR活動に大きく貢献してきた。

Also read 堺雅人主演ドラマVIVANTの映画化決定 公開初日チケットが即完売気味

映画化で鳥取の露出に期待

映画化が決定した現在、松田健氏は「ドラマの中でもたびたび鳥取というワードがたくさん出てきましたが、映画の中でもそのワードが出てこないか楽しみにしています」と語った。県庁での職務に加え、SNSでの活動にも力を入れる二刀流の姿勢で、まさに「別班級」の活躍を見せている。しかし、日々の仕事に追われている松田氏は、最終回の放送前に行われた取材で、まだ第18話までしか視聴していないと明かしていた。最終回で鳥取砂丘のロケシーンが登場したが、松田氏は「まだ見ていません」と正直に答えている。

Advertisement

県PRへの熱意と野崎完コピ

松田氏のPR活動は県の柱の一つとなっている。第2シーズンでは野崎を完璧にコピーし、監獄に閉じ込められるシーンや絶食中の場面など、作中の描写を模した写真を継続的に投稿して注目を集めた。レパートリーを増やすことにも余念がなく、阿部寛が主演した映画「テルマエ・ロマエ」のルシウス役への挑戦も試みている。同映画のイベントでこの扮装を披露した際、来場していた原作者の漫画家ヤマザキマリ氏から認められたという逸話もある。松田氏は「県のPRにつながるなら何でもやります」と熱く語っている。

劇場版でのさらなる活躍へ

劇場版では野崎のさらなる活躍が期待されている。第2シーズンでは野崎は中国の秘密諜報機関シンシーに捕らわれ、9日間の絶食や厳しい拷問を受けていた。しかし、最終回ではシンシー側とみられていたリュウ・ミンシュエン（堺雅人演じる）と裏でタッグを組んでいたことが判明し、野崎の暗躍ぶりが光った。松田健氏は劇場版のチケット購入はまだ行っていないとしながらも、野崎の活躍を「楽しみです」とコメント。松田氏の劇場版での「野崎完コピ」に今後期待がかかる。