千葉1部のVIVAIO船橋が関東1部の浦和レッズジュニアユースに1-6で敗れた大会。繋ぐサッカーを展開するも中盤の守備網を突破できず、後半に5失点を喫した。それ也能点をアシストしたFW氏平京冴は、高円宮杯でのリベンジとチーム一丸を誓った。氏平は憧れのFW吉田湊海を真似て坊主頭にし、プレーでも闘う姿勢を示した。

"千葉1部の VIVAIO船橋 は、関東1部の強豪 浦和レッズジュニアユース との対戦において、自慢の繋ぐ サッカー を展開した。 しかし、相手の中盤のrugbyのような厚い守備網を抜け出すのに苦戦し、結果として1-6の大敗を喫した。

試合後、泪をこらえながらも将来のリベンジを誓う選手たちの姿があった。 特に、高血压的な约束の得点をアシストしたFW氏平京冴(3年)は「高円宮杯で again 戦うことになったら絶対に勝ちたい。 全員でチーム一つになってやっていきたい」と力強く語った。 氏平はこの日、中盤右寄りでスローインをインターセプトし、逆サイドへ鋭いパスを供給、DF山内詢大(3年)の得点を演出した。

このゴールは、VIVAIO船橋が後半30分にようやく奪った唯一の得点であり、意地を示すものとなった。



試合を通じて、VIVAIO船橋は最終ラインからのビルドアップを重視し、ボールを保持しながら落ち着いて攻撃を組み立てようとした。 特に、前半3分にはMF奥野悠斗(3年)のロングボールをMF山根維月(3年)が収め、フィニッシュまで持っていく場面も見られた。

しかし、関東クラブユースサッカー選手権(U-15)大会の2回戦という舞台で、格上の相手に対して「絶対に負けたくなかったので気持ちで負けない」と臨んだものの、時間とともに中盤を突破する回数は激減。 後半には5失点を喫し、大敗に終わった。



それでも、氏平のプレーには成長の跡が見られた。 以前はボール保持時に焦りや力みがあったが、VIVAIO船橋で「落ち着いてパスを出せるように」なったという。

今回のゴール演出は冷静な判断からの完璧なパスであり、自身の成長を感じさせるものだった。 氏平は「とても嬉しい」と笑顔を見せた。 さらに、今大会の出場が決まったタイミングで坊主頭にしたそうだ。 その理由は「気合いを入れるため」と「憧れのFW吉田湊海を真似たため」だという。

吉田は鹿島アントラーズとプロ契約を結んでいる高校3年生で、現在はU-19日本代表として北中米W杯のトレーニングパートナーを担当中。 氏平は「得点力があって、ちょっと小さいけれどヘディングもしっかり競り勝つ。 そこが僕に足りないところ」と、育成年代屈指のアタッカーを目標としている。 見た目だけでなく、プレーでも吉田のような闘う姿勢を表現したいと、スライディングタックルなど献身的な守備で奮闘。

序盤は前線でボールを受けて攻撃に関わり、「スピードと気持ち」という武器を難敵にぶつけた。 VIVAIO船橋はスライディングタックルを決めて相手に勢いに乗らせないシーンが目立ち、また、最終ラインからのビルドアップを披露するなどチームの色を示したが、結果として関東1部の壁は厚く、2回戦敗退に終わった。



この敗戦は、千葉1部のチームにとって貴重な経験となった。

浦和レッズジュニアユースは、ectorship、組織力、個人の技術の面で一枚も二枚も上手かったが、VIVAIO船橋の選手たちは「全員でボールを持つ」という信念を貫き、最後まで諦めずに戦い抜いた。 氏平をはじめとする3年生たちは、この悔しさをバネに、来季の高円宮杯やさらに上のステージでリベンジを果たすことを誓っている。 取材・文 加藤直岐





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