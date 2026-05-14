VAR判定でセルティックの優勝争い激化、サッカー界で議論

クリス・サットンは、マザーウェル戦でセルティックがPKを奪われる場面で批判を受けた。VAR判定で、サム・ニコルソンにハンドの反則を宣告され、ペナルティキックを与えられた。VARの影響で、セルティックの優勝争いは激化し、サッカー界で議論が沸き起こっている。VAR判定はスコットランド・プレミアシップの優勝争いに大きな影響を与えている。

クリス・サットンは、 マザーウェル戦 で セルティック が終盤に得たPKへの「過剰な」批判に反論した。 多くの怒りは セルティック に失敗してほしいためだと示唆した。 元 セルティック FWの彼は、この判定を「 VAR 史上最悪」と評したゲイリー・リネカーら著名解説者の意見を一蹴した。

セルティックにとって重要なアウェー戦となったマザーウェル戦の97分、VARの指示でジョン・ビートン主審がピッチサイドのモニターへ呼び出された。 映像確認の後、ビートン主審はサム・ニコルソンにハンドの反則を宣告し、ペナルティキックを与えた。 ニコルソンはヘディングのためにジャンプした際、不自然な姿勢で腕を使ってボールに触れたと判断された。 ケレチ・イヘアナチョがPKを沈め、マーティン・オニール監督率いるチームに貴重な3-2の勝利をもたらした。

この結果、セルティックは最終節で首位のハーツに勝てばスコティッシュ・プレミアシップ優勝が決まるが、決勝点が生まれた経緯を巡り、サッカー界全体で議論が沸き起こっている。 リネカーは真っ先にSNSで不満を表明し、『これは私が見た中で最悪のVAR判定かもしれない（候補は多いが）』と投稿した。 ボイドは『誰かにボールを投げつけられ、手に当たれば数ヤード手前に落ちる。 最初に手に当たっていたら、あの距離をヘディングで飛ばすのは不可能だ』と語った。

サットンは審判を擁護した。 試合後、SNSに『騒動が収まれば、著名人の反応は度を超えている』と投稿した。 ライネカーの不満には『VARがあるのはそのためだ』と切り捨て、ボイドには『ボイドが爆発しないか心配だ』と冗談を飛ばした。 この判定はスコットランド・プレミアシップの優勝争いに大きな影響を与えている。

ハーツは1985年以来、「オールド・ファーム」以外のクラブとして初めて優勝しようとしている。 水曜日のフォークーク戦で3-0で勝ち優位に立ったが、イヘアナチョの終盤のゴールで土曜のセルティック・パークでは負けられない状況になった。 この判定でセルティックの優勝の可能性は残った。 ハーツのデレク・マッキネス監督は『とんでもない判定だ。

マザーウェルは不当な扱いを受けたはずだ。 何度も映像を見直したが、何を見落としているのか分からなかった。 非常に不快だ』と語った





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