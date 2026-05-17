Voice Actor Tanaka Takeru Remembers Late Journalist Sasaki at Live Comedy Show

Voice actor Tanaka Takuhei reminisces about late journalist Sasaki at live comedy show

番組の第1回から昨年12月までナレーション担当だった声優の山崎さんが4月18日に61歳で死去した。 爆笑問題田中裕二が「サンデー・ジャポン第1回からナレーションを担当していただいた山崎和佳奈さんが61歳で亡くなりました。

太田さん、最初からですからね」と振った。 太田は"私、同い年ですけど、この生放送のワイドショーって、みんなそうだと思うんですけど、ギリギリなんですよVTRができるのが…僕はVTR事前に全部見るんですよ。 （午前）8時半ぐらいに入って、何度もね、ちょっとまだナレーション入ってません、みたいなことが何度もあったんですよ。 ナレーション原稿、見ながら確かめる。

そんときは、多分、同じ局内のどこかで、ナレーションを今…深夜か始まって8時半の時点で、まだVが決まってなくて、その最後にナレーションを入れるわけですから、その仕事、って相当ハードだし、それを25年でしたっけ。 毎週土曜日深夜入って朝まで、やり続けたというのは、相当スゴいハードだっただろうなと思うし、そういう意味では今日、山崎さんの訃報を伝えるナレーションをした太田さんは言ってみればもう、どんな気持ちで声を入れていたのかなと思うし、一番の追悼という意味では、素晴らしかったんじゃないかなと思う気がしますね"と山崎さんとコンビを組み、この日の番組ナレーションを担当した声優太田真一郎さんをねぎらった





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Sasaki Tanaka Takuhei Live Comedy Show Radiohead's Performance At Coachella Bill Murray's Performance At Coachella June 2023 Obon Festival In Japan

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