Vmoto CU、スタイルと快適性を融合した次世代電動バイクを発表

エレガントなデザインと実用性を兼ね備え、環境に配慮した次世代の移動手段として位置づけられたVmoto CU。家庭用コンセントからの充電が可能で、ガソリン代の心配なく日常生活にEVを導入でき、最大55kmの航続距離と快適な乗り心地を実現した。

エレガントなデザインと実用性を兼ね備え、環境に配慮した次世代の移動手段として位置づけられたVmoto CUは、Where style meets comfort（スタイルと快適性の融合）をコンセプトに掲げる。

取り外し可能なリチウムバッテリーを採用し、家庭用コンセントから約4時間でフル充電が可能なため、専用の充電設備が不要で室内でも充電できる。 ガソリンスタンドへの立ち寄りや燃料費の心配なく、日常生活への電気自動車（EV）のスムーズな導入を実現する点が特徴だ。 バッテリーは72V/24Ah（1720Wh）を搭載し、最大55kmの航続距離を確保している。 通勤・通学、日常の買い物や外出など、幅広い用途に対応するが、航続距離は気象条件・体重・勾配・運転方法・車両状態・装備などによって変化するため、カタログ値は参考数値として案内されている。

カラーはミッドナイトブルー、ボルトレッド、クリスタルホワイトの3色展開。 コンパクトなボディはクリーンでモダンなラインが特徴で、街中でも存在感を放つ。 人間工学に基づいた設計により自然な乗車姿勢をサポートし、油圧ダンピング式サスペンションが路面の凹凸を吸収することで、長距離乗車でも疲れにくい快適なライディングを実現している





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Vmoto CU 電動バイク EV リチウムバッテリー スタイル快適性融合

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